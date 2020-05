Le verdict était tombé à l'automne dernier... mais il s'agissait encore de valider cette option pour l'avenir des Prés de Tilff. C'est désormais chose faite. Ce jeudi soir en effet, le projet de tennis et paddle aux Prés de Tilff a été validé par les autorités communales. "Nous l'avions déjà annoncé, le projet retenu, par un jury composé de représentants de la région et de la commune, pour prendre place aux prés de Tilff, est le projet d'un grand centre de paddel et de tennis, accueillant aussi d'autres infrastructures sportives et médicales, et prévoyant la remise en état et l'entretien d'un parc sur le reste du terrain", a annoncé suite au conseil la bourgmestre Laura Iker.

"Bien que le dossier continue d'avancer en parallèle, un élément de procédure devait encore être accompli pour que le dossier soit complet. Il s'agissait pour le conseil communal d'acter et confirmer le choix du jury. C'est maintenant chose faite, et nous ne pouvons que souhaiter que ce projet aboutisse au plus vite, afin de rendre au site l'attractivité et l'entretien qu'il mérite".

Pour rappel, le projet retenu prévoit la création aux Prés de 8 terrains de tennis dont 4 couverts sous une bulle mais aussi de terrains de paddle, couverts et découverts. "Ce type d’infrastructure manque vraiment en province de Liège. Tout comme les terrains de paddle qui est un sport en plein essor. Nous créerions donc également 6 terrains de paddle dont 2 extérieurs et 4 couverts avec des bâches rétractables", nous confiait voici quelques mois Bastien Simonon, porteur du projet. Il s'agissait en outre de pérenniser le tennis à Tilff, dont l'avenir s'annonçait incertain à quelques enjambées de là.

En outre, le projet prévoit aussi le développement d'une offre sportive ET touristique. Au-delà d’une activité qui ne serait (presque) pas délocalisée, ce centre de tennis/paddle serait associé à une salle de sport et à un magasin de sport, à une brasserie, un espace santé et bien-être... Une aubaine le long du Ravel.