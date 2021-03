Liège À Helmo, la direction estime que des cours en présentiel sont nécessaires…

Ce mercredi, à l’annonce des nouvelles restrictions dans l’enseignement, liées à la crise sanitaire, de nombreux directeurs d’école sont tombés de leur chaise… eux qui avaient regagné un peu de liberté dans l’organisation des cours, depuis le 15 mars.

Ce fut notamment le cas d’Alexandre Lodez, directeur de la Haute école libre mosane (Helmo), qui compte plus de 10 implantations en province de Liège et près de 9 000 étudiants. Ici en effet, on forme des futurs instituteurs mais aussi des futurs éducateurs spécialisés, des infirmières ou encore des électromécaniciens. Autant de professions qui nécessitent un savoir-faire pratique… auquel l’enseignement à distance est totalement inadapté. Dès lors, Helmo s’organise.

"La question est de savoir ce que dit la circulaire que nous avons reçue ce jeudi. Elle signale que les laboratoires et travaux pratiques qui ne peuvent pas se donner à distance peuvent être donnés en présentiel. C’est ce que nous ferons donc", explique Alexandre Lodez qui dit aussi vouloir donner un maximum de chance à tous ses étudiants. "En effet, à la question est-ce que les sciences humaines peuvent se donner à distance, je réponds non".