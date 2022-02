Un maximum de deux primes par ménage.

En décembre dernier, on apprenait que la commune de Grâce-Hollogne avait été retenue dans le cadre d’un appel à projets émanant de la Wallonie, en matière de bien-être animal. L’objectif est de faciliter l’accès et le soin aux animaux des publics fragilisés. Grâce-Hollogne a ainsi bénéficié d’un subside de 5 000 € en vue de mettre en œuvre son projet, à savoir l’octroi d’une prime pour la stérilisation des chats et chiens domestiques.

Rappelons que la stérilisation des chats domestiques est une obligation depuis le 1er novembre 2017...