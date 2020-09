Afin de rouvrir la piscine olympique, le 6 juillet dernier, les autorités sérésiennes avaient défini des règles d’accès et ce, en accord avec les mesures Covid-19. Durant les mois de juillet et août, la population a donc pu y accéder sur base de plages horaires à réserver par téléphone. Le règlement a toutefois dû être modifié en raison de la rentrée scolaire et de nouvelles règles imposées par le Conseil National de Sécurité.

"Selon le nouveau règlement en application, la piscine de Seraing ne peut dorénavant pas accueillir plus de 10 personnes par couloir et n’accepte ainsi plus que des bulles de 80 personnes maximum. De nombreux usagers qui donneront du travail supplémentaire au personnel d’entretien, qui devra nettoyer les locaux à chaque nouveau passage pour assurer la sécurité de tout un chacun", souligne-t-on à la ville de Seraing.

Aussi, afin de respecter au mieux ces mesures d’hygiène, il a été décidé de favoriser l’accès à la piscine aux écoliers ainsi qu’aux clubs de natation.

"Une décision justifiée par le fait que les enfants ont la possibilité d’apprendre un nouveau sport grâce à leur école, ou de poursuivre leur apprentissage, tandis que les clubs, qui ont été privés de la piscine olympique pendant une période assez longue, notamment à cause des travaux de rénovation, ont un besoin indispensable de s’entraîner régulièrement", explique-t-on à la Ville.

Mercredi et dimanche

Dès lors, vu qu’il ne peut y avoir qu’un nombre limité d’usagers dans l’eau au même moment, la piscine ne sera désormais plus accessible à la population que deux jours par semaine, les mercredis et dimanches et ce, à des heures bien déterminées. Soit le mercredi de 12 h 30 à 14 h et le dimanche de 8 h 30 à 10 h00, de 10 h à 11 h 30 et de 11 h 30 à 13 h.

Le protocole à respecter est le même que celui qui était en vigueur durant les vacances d’été, avec obligation de respecter des horaires précis suivant une réservation effectuée par téléphone (04/330 87 32). La présence sur place est de 1 h 30 maximum (baignade de 1 h maximum avec 15 minutes pour se changer en arrivant et 15 minutes pour se rhabiller).

Les autorités sérésiennes signalent que ces nouveaux horaires sont susceptibles d’évoluer sur base des mesures sanitaires.