Le site du Ninglinspo à Aywaille n'était pas encore très connu voici quelques années... mais en raison des mesures de "confinement", ce site, vaste, en pleine nature, vient pourtant d'être fermé !

Jusqu'il y a peu, seuls les amateurs de nature et de sites insolites s'y rendaient régulièrement. Il faut dire que ce petit vallon du Ninglinspo traversé par le cours d'eau éponyme accueille le seul "torrent" de Belgique. Qualificatif donné en raison des caractéristiques du lieu...Sur les 3 km de son cours, le Ninglinspo dévale en effet de 420 m d'altitude à 170 m, ce qui en fait un des cours d'eau les plus rapides du pays. Il est un affluent de l'Amblève, rivière dans laquelle il se jette au lieu-dit des Fonds de Quarreux... Voici quelques années, la commune d'Aywaille a entrepris des travaux de rénovation au niveau des promenades proposées. Ici, les ponts et les franchissements du torrent se succèdent et les promeneurs peuvent admirer les différents "bains" où, jadis, il était fréquent de se baigner.

Mais voilà, depuis l'annonce des mesures de confinement, de nombreux promeneurs se ruent vers cette nature insolite et, ces derniers jours, le site a littéralement été pris d'assaut. Dès lors, le Bourgmestre d'Aywaille, Thierry Carpentier, a pris, ce 19 mars 2020, un arrêté ordonnant la fermeture temporaire jusqu’à nouvel ordre du site du Ninglinspo.

En effet,... Confinement... jour 3 !