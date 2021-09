Tribunal Le suspect aurait complètementaprès avoir consommé de la drogue.

Texeira, 40 ans, encourt cinq ans de prison devant le tribunal correctionnel pour son implication dans une affaire complètement surréaliste qui s’est déroulée durant la nuit d’Halloween 2016. Ce soir-là, Texeira s’est retrouvé dans l’appartement d’un couple à Liège. "C’était un ami d’enfance", a indiqué le prévenu qui a comparu détenu. Le trio a consommé des stupéfiants, en grande quantité dans le cas de Texeira. "On a consommé de l’alcool, des ecstasys et de la cocaïne." Les intéressés ont utilisé de l’ammoniaque pour fumer la cocaïne. Selon le couple, Texeira aurait été pris d’un délire mystique. Il se serait mis à faire des incantations vaudoues et serait monté sur le divan. Il aurait adopté un comportement inquiétant.