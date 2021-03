Bassenge La décision de transférer la prison de Lantin à Glons n’a pas l’adhésion de tous.

Nous évoquions ce dossier épineux il y a déjà plus de deux ans… et depuis, rien ne semble avoir bougé relativement à la nouvelle prison en région liégeoise… qui revient pourtant au-devant de l’actualité. Selon nos confrères de l’Echo, la piste de nouvelle prison à Glons, sur le site de l’ancien radar CRC (Control and Reporting Center) serait sur le point d’aboutir. Mais à Bassenge, on freine toujours… Le point sera abordé ce vendredi à la conférence de bourgmestres de Liège (Liège Métropole).

On le sait en effet, l’état de délabrement de la prison de Lantin (Juprelle) est avancé. Dans cette prison vieille de 40 ans déjà, les murs tomberaient en ruine… des murs qu’ils faudraient repousser d’ailleurs, tant la surpopulation carcérale est importante.

Mais si le projet de rénovation-extension était sur la table, il s’opposait aussi au développement d’une agriculture durable (pratiquée par la Ferme de l’Arbre).

La solution se trouverait donc peut-être à Glons, où le site de l’ancien radar de la Défense cherche précisément un nouveau propriétaire. En effet, le CRC est libre de tout occupant depuis 2019 déjà et, ici, ce sont 18 hectares qui pourraient être mis à la disposition de la Régie des Bâtiments. L’endroit présente de nombreux avantages : il est situé en zone d’équipements communautaires ; il n’est pas loin de l’actuelle prison de Lantin ; il est aussi suffisamment éloigné des premières habitations et, enfin, il est proche de l’E 313 et donc relativement accessible. Pour rappel, l’objectif serait de porter la capacité de la prison de 312 à 450 places…

Bassenge pas consultée

Mais pour la bourgmestre de Bassenge, Valérie Hiance