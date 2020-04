C'est ce que déplore le député PS Hervé Rigot.



Le lundi 3 février dernier, le député waremmien Hervé Rigot (PS) a visité la prison de Huy accompagné de Christophe Collignon (PS), bourgmestre de Huy.

Durant cette visite, ils n'ont pu selon eux que constater "l'état déplorable d'une infrastructure obsolète indigne de notre État".

Depuis plusieurs années, la Régie des Bâtiments promet une rénovation profonde de l'établissement mais rien ne se concrétise sur le terrain.

Et ce n'est pas prêt de changer, du moins si l'on en croit la réponse que le ministre fédéral Koen Geens vient de faire à la question posée récemment par le député.



1) L’étude pour la rénovation de la prison de Huy est en cours et permettra de définir le budget à prévoir sur les listes d’investissements de la Régie des Bâtiments pour la réservation des crédits, et ce normalement en 2021.



2) Les travaux ne commenceront que lorsque les travaux de rénovation à la prison de Namur seront terminés. Les travaux s'étaleront sur une période d'environ un an et demi mais cela ne pourra être confirmé définitivement qu’une fois les études terminées.



3) Les détenus seront complètement évacués vers d’autres prisons pendant les travaux et le personnel sera affecté à d’autres prisons après une concertation interne.



4) C’est l’option de rénovation de la prison de Huy qui a été retenue. La prison sera complètement rénovée.