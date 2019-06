Ils ont été secourus puis saisis par la SRPA

Ce lundi, la SRPA a été avertie par le voisinage que plusieurs animaux étaient enfermés dans une maison du quartier Sainte-Marguerite, à Liège et étaient dépourvus de soins et de nourriture. La police, avertie elle aussi, s’était déjà rendue sur place le week-end sans pouvoir pénétrer sur les lieux.

“La police a donc fixé un nouveau rendez-vous au lendemain, avec notre équipe et les personnes concernées”, explique Fabrice Renard, inspecteur à la SRPA de Liège. “Là-bas, nous avons découvert une situation catastrophique : 3 chiens de type american-staffordshire terrier, squelettiques dont une maman avec 6 chiots, enfermés au milieu de centaines d’excréments, dans un appartement plongé perpétuellement dans la pénombre".

Policiers et amis des animaux ont également trouvé deux des chiens enfermés dans les toilettes. Il y régnait, forcément, une épouvantable odeur d’excréments et de vieille urine. “Les chiens sont gravement sous-alimentés. Il n’y avait pas d’eau sur place accessible aux animaux et le sac d’aliment présent dans l’appartement leur était clairement inaccessible.”

L’échevine du Bien-être animal de la ville de Liège, Christine Defraigne a été avertie et a ordonné la saisie des animaux. Leur propriétaire, qui a admis ne plus pouvoir assurer les besoins de ses chiens, a décidé de faire abandon volontaire des chiens. Ils pourront ainsi, après revalidation au refuge de Cointe de la SRPA, être mis à l’adoption.

“Les petits, une fois sevrés et remis en forme, seront également proposés à l’adoption dans notre refuge”. L’abandon volontaire n’empêche pas les autorités d’appliquer des sanctions administratives consécutives aux constatations de maltraitance ou de négligences faites par les services de police. “L’agent sanctionnateur pourra poursuivre son action et nous espérons, vu la gravité des faits, que la sanction sera sévère”, conclut Fabrice Renard.