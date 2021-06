Ce samedi dès 9 h 30, le Festival des 5 saisons organise la deuxième édition du prix de peinture Par un beau jour, dans le Parc de Hauster de Chaudfontaine.

Initié par la Commune de Chaudfontaine, le Festival des 5 saisons présente en Belgique l’originalité d’être un événement permanent dédié à la création contemporaine paysagère et artistique. À travers l’installation d’œuvres d’art et la conception de jardins thématiques, le Festival des 5 saisons sensibilise un large public à la nécessité de préserver et de valoriser notre environnement. Il fait aussi découvrir de manière inédite l’art contemporain et la place grandissante des préoccupations environnementales dans les œuvres de nombreux artistes.

Huit artistes

Huit artistes professionnels internationaux, dont deux Liégeois, ont été sélectionnés sur base d’un appel à candidature par la direction artistique du festival, l’ASBL Lieux Communs. Les candidats pour ce cru 2021 sont Louise Carbonnier, Céleste Castelot, Martin Chaumont, Julien Janvier, Tamar Kasparian, Elisia Poelman, Nathalie Vanheule et Robin Wen.

Samedi, de 9 h 30 à 18 h, ils réaliseront en plein air une œuvre en une seule journée, sur des châssis grand format, permettant aux visiteurs de découvrir les différentes étapes de leur travail.

Ce concours sera une performance artistique, une exposition d’un jour où la création se joue et se dévoile en direct sous les yeux du public… L’entrée est libre et chaque visiteur pourra voter, à partir de 14 h, pour l’artiste de son choix. Un jury composé de professionnels et le public décerneront chacun un prix. Les lauréats des Prix seront révélés le 12 juin à 18 h 30.

Le nom du prix est inspiré du récit fait par Victor Hugo lors de son voyage à Chaudfontaine en 1839 : "La Vesdre est une rivière torrent qui descend à travers Verviers et Chaudfontaine jusqu’à Liège par la plus ravissante vallée qu’il y ait au monde. Dans cette saison, par un beau jour, avec le ciel bleu, c’est quelques fois un ravin, souvent un jardin, toujours un paradis."