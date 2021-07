Deux postes, Spa et Theux (Turon), sont désormais sous contrôle et les équipes sur place vérifient que la situation le reste, assure Elia. Par contre, le poste de Pepinster est toujours sous eau et la charge de celui-ci a été mise à zéro et ce, depuis 12h26 mercredi. Cette mise hors tension a un impact sur l'alimentation en électricité des riverains de la zone. Les équipes d'Elia, ainsi que celles d'Ores et Resa, sont actuellement sur place afin de résoudre le problème "dans les meilleurs délais".