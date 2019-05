"Parfois, je commence un peu à perdre patience parce que, à chaque fois qu'on doit poser une question à Mme Donnay, ce n'est jamais madame Donnay qui répond en premier mais ses avocats se lèvent pour anticiper ce qui va se passer", s'est emporté mercredi matin devant la cour d'assises de Liège Me Renaud Molders-Pierre, avocat d'Alexandre Hart, accusé avec quatre autres jeunes de l'assassinat de Valentin Vermeesch.

"Je ne veux pas influencer ma cliente", s'est défendu Me Jean-Dominique Franchimont. "Je ne veux pas intervenir, je veux simplement qu'elle soit elle-même. Elle n'est pas elle-même ici et cela me dérange. Quand on lui pose une question, elle doit répondre aux jurés. Pour remplir notre mission d'accompagner leur réflexion. C'est ça que je lui ai dit", a-t-il poursuivi.

"Effectivement, quand j'interroge les accusés, j'aimerais que les avocats regardent les jurés et ne se retournent pas vers leur client, comme c'est prévu par la loi", est intervenue la présidente.

L'audience doit reprendre à 13h30.