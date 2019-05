Belinda Donnay a tenté de minimiser sa participation aux tortures et viols infligés à Valentin

Après le dépôt de conclusions de Me Alexandre Wilmotte pour les parties civiles, les jurés ont entendu l’interrogatoire de Belinda Donnay 22 ans, qui doit répondre avec Alexandre Hart, 22 ans, Dorian Daniels, 22 ans, Loïck Masson, 23 ans, et Killian, 18 ans, de l’assassinat de Valentin Vermeersch en mars 2017 à Huy.

Des scènes de tortures, de viol et de coups ont été commises dans son studio. Elle ne s’est jamais opposée aux autres, pire, elle a participé. "Ils avaient amené des bières. Il y avait de la vodka. On a tous fumé des joints. Ensuite, Valentin en a fumé un pur lorsque les gages ont commencé." Elle est partie avec Dorian pour aller chercher plus de bières dans un magasin près de chez elle.

"Dorian m’a dit que Valentin avait eu des propos déplacés envers sa soeur. Il voulait avoir la confirmation. C’était sans méchanceté" , a-t-elle poursuivi en parlant du fait que Dorian avait posé un couteau sous la gorge de Valentin.

"Il a menacé Valentin. Je ne peux pas imaginer que Dorian irait plus loin que lui poser le couteau sous la gorge. Je n’ai pas réagi. Valentin a répondu que ce n’était pas vrai, il avait l’air de ne pas comprendre."

C’est là que les gages ont débuté. "On l’a fait boire cul-sec, fumer un joint pur. A ce moment-là, je trouvais les gages amusants. Je ne sais plus qui a demandé à Valentin de se masturber, je suis sortie de la pièce. Je ne pouvais pas assister à cela parce que c’était totalement inhumain."

Étonnamment sur la vidéo enregistrée, on peut l’entendre dire à Valentin : "Avec tout cela, tu n’as toujours pas montré ta bite."

On l’entend également le menacer. "Je ne sais plus si j’avais un couteau. Les scènes de masturbations, les menaces, je ne voulais pas que cela sorte de l’appartement. Je ne me reconnais même pas dans les propos. Je lui ai dit que rien ne devait sortir de l’appartement. Déjà à ce moment-là, j’ai eu conscience que ça dérapait."

Un rasoir de coiffeur qui lui appartient a été utilisé par les agresseurs pour couper Valentin. " J’étais là, mais je ne réalisais pas le fait que Killian prenait mon rasoir de coiffeur. Il lui a effleuré les jambes." En réalité, Valentin a été coupé aux jambes et aux mains.

"Ça t'apprendra de balancer"

Lors de cette soirée, la grand-mère de Valentin et sa maman ont téléphoné. Alexandre Hart a répondu et a tenté de se faire passer pour quelqu’un d’autre pour rassurer. Comme cela ne fonctionnait pas, il a passé Belinda Donnay et elle a aussi rassuré la famille en se faisant passer pour quelqu’un d’autre.

"Rien ne m’empêchait de dire que c’était moi. J’ai confirmé les propos de Monsieur Hart et j’ai rassuré la grand-mère, il a dit qu’il allait le raccompagner. Je pensais réellement qu’il allait le faire ."

Elle a confirmé que la victime avait plusieurs fois voulu quitter les lieux, mais en avait été empêché. "Valentin a voulu quitter l’appartement après l’appel de la grand-mère et Alexandre a insisté pour qu’il reste. Je ne pense pas que s'il avait insisté on l’aurait laissé partir."

Selon elle, elle n’aurait pas supporté la violence des scènes et serait sortie à plusieurs reprises. Mais selon Loïck Masson, elle serait descendue chez lui en rigolant et en disant : "Tu sais quoi, il est en train de se masturber." Une déclaration qu’elle dément. "Lorsqu’on lui a fait se mettre un bic dans l’anus, je n’étais pas là. L’idée de la bouteille de bière dans l’anus, je n’étais pas là. Je ne savais pas ce qu’il se passait dans l’appartement. On m’entend même dire que je descends. C’était dégradant et inhumain pour Valentin, je ne voulais pas voir cela. Mais je n’ai pas demandé d’arrêter." En réalité, sa voix est enregistrée lorsque les autres parlent de lui imposer ces faits.

Alors que le jeune homme est torturé et qu’il supplie les autres d’arrêter, on l’entend lui dire : "Ça t’apprendra de balancer. C’est pour qu’il ne puisse pas dire à ses parents où il se trouve."

Elle admet un coup de poing

Elle admet avoir porté un coup de poing à la victime. "Je me suis énervée, parce qu’il y avait trop de bruit. Je lui ai porté un coup de poing au visage. Je ne sais plus pourquoi, c’était pour qu’il arrête de crier, pour ne pas qu’il réveille les voisins. C’est possible que je l’interpelle de manière agressive Valentin. Il y a un moment où je me suis énervée."

Elle a estimé qu’elle n’avait pas eu la possibilité d’arrêter les faits. "Je n’aurais pas pu m’opposer à Alexandre. J’aurai dû stopper la soirée et m’opposer et je n’avais pas la force. Alexandre vivait chez moi, il disait qui rentrait et qui sortait et m’opposer à lui, je n’osais pas. Sachant qu’il y avait déjà eu des menaces de mettre le feu à l’appartement."

Belinda Donnay a déclaré qu’elle ne savait pas d’où venaient les menottes. "Je pense que c’était pour l’empêcher de partir ou de se défendre. Au début, Valentin essayait de se défendre des coups portés par certains, mais il a vite arrêté."

L’habitante du studio a fait à manger pour tous, excepté Valentin. "Valentin n’a pas eu à manger parce que je n’en n’avais pas assez. Il y avait des biscuits pour lui. Je n’ai pas vu quand on l’a forcé à manger une fricadelle trempée dans les cendres. J’ai vu qu’Alexandre pliait des capsules et les mettait dans la bouche de Valentin. J’étais là, mais je ne réagissais pas. J’ai compris que c’était pour faire plus mal. Il a demandé que tout le monde arrête et qu’on le laisse partir. J’ai pensé à sa souffrance, mais j’étais là et je ne bougeais pas. Je n’ai pas pu réagir."

Des photos avec le jeune homme torturé et humilié

"Alexandre a sorti sa cagoule de moto, Killian et Alexandre voulaient faire une photo. On voit qu’il a des capsules dans la bouche. Il a des pansements sur les yeux, mais je ne sais plus qui lui a mis. On lui a retiré ces pansements. Il y en avait plusieurs qui riaient. C’était pour se moquer. C’était pour l’humilier et faire mal."

Elle a confirmé que le jeune homme était terrorisé. "Valentin avait peur, il était en panique. J’ai dit à Alexandre que ça allait trop loin. Alexandre m’a dit qu’il voulait lui faire peur encore une fois. On a bandé les yeux de Valentin avec des essuies, mais je ne sais pas qui les a pris."

Il y a eu un premier passage près de la Meuse. "Je ne réalisais pas ce qu’il se passait réellement. On s’est dirigé vers le petit pont. Alexandre et Killian ont pris Valentin par les pieds. Il panique, il a peur, il dit qu’il ne dira rien, il demande qu’on le laisse partir. Je ne sais pas si on lui a fait un croche-pied, mais Valentin est tombé. En tombant, il a éclaboussé Killian de boue. Alexandre et Killian ont recouru après et l’ont encore frappé."

"Tes excuses, tu peux te les garder!", lance le père de Valentin

Alors que les autres lui attribuent un rôle dans la scène finale en poussant Valentin, elle nie les faits. "Alexandre a demandé qui allait l’aider. Tout le monde a refusé. C’était pour lui faire peur en bord de l’eau, il a insisté, au bout de trois ou 4 fois, il m’a dit d'y aller. Donc j’y suis allée. On voulait être sur qu’il ne dise rien à la police. Avec ce qu’il s’était passé, c’était déjà énorme, terrible. J’ai suivi Alexandre qui tenait Valentin. Je ne savais pas ce qu'il voulait de moi. La peur de refuser quelque chose était présente. Je n’ai pas poussé Valentin à l’eau. Il y avait eu des menaces, je me méfiais de lui. Quand il me disait, tu fais quelque chose, je le faisais. A un moment donné, il l’a poussé, je n’ai compris qu’à ce moment-là. Même si il m’avait dit qu’il avait déjà tué. J’ai réalisé quand j’ai vu Valentin tomber dans la Meuse. Je suis restée pétrifiée. Même si je suis moniteur de natation synchronisée, je n’avais pas mon brevet de maître nageur. La natation synchronisée n’est pas de la natation. Je ne sais pas si j’aurai pu ou pas sauter pour l’aider. Alexandre m’a attrapée par le bras. On s’est tous arrêtés pour écouter. Au final, on n’a plus rien entendu plus rien."

Le papa de Valentin n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa détresse au moment où elle a tenté de leur présenter des excuses maladroites. "Tes excuses, tu peux te les garder, tu nous l'a volé!", a-t-il répondu. "Je n'ai pas sauté, je n'ai pas réagi, et je m'en voudrai toute ma vie", avait dit Belinda.

Alors qu’elle tente de se donner un rôle, mineur, l’enregistrement de cette nuit d’horreur donne une autre vision des faits. Sur la vidéo enregistrée, on l’entend dire aux autres "Je vous soutiens totalement." Elle a également porté un coup de poing au visage de Valentin pour le faire taire parce qu’il criait trop fort. Les autres accusés ont une version tout à fait différente de sa participation et les images filmées lors de cette horrible nuit démontre qu’elle a eu une part bien plus active que ce qu’elle tente de faire croire.

On l’entend dire : "Je te le dis mon vieux, tu le vois ce couteau ? Un seul mot qui sort de cette pièce, je ne plaisante pas, une seule personne qui est au courant et je te jure que je te tue. Tu vois cela, tu le verras de près." Selon l’accusée, elle ne le menaçait pas d’un couteau.

Loïck Masson a déclaré qu’elle avait donné un coup de pied dans l’arcade de Valentin et 5 ou 6 coups de pied lors d’une des deux scènes à l’extérieur. Killian Wilmet a expliqué qu’avec Alexandre, c’est elle qui avait eu l’idée de faire boire de l’urine à la victime. Un autre a déclaré qu’elle avait brûlé Valentin avec une flamme.

Elle a déclaré qu’Alexandre Hart lui avait dit lors d’un transfert en fourgon qu’elle n’avait pas poussé et qu’il le dirait. Une déclaration démentie par tous les autres accusés qui ont expliqué au contraire qu'Alexandre Hart avait émis sa volonté de tout prendre sur lui alors qu'elle était au courant de ce qu'il allait se passer.