Le jeune homme devait presque se faire tirer les mots de la bouche pour s’exprimer.

Killian Willmet a terminé cette journée d’audition des accusés concernant l’agression commise sur Valentin Vermeesch. Un épisode particulièrement difficile car l’accusé a eu toutes les peines du monde à s’exprimer. Le jeune homme parlait particulièrement bas mais avait également beaucoup de mal à s’exprimer de manière correcte. La juge devait pratiquement lui tirer les mots de la bouche. Les huissiers ont été obligés de lui tenir le micro pendant toute son audition.

"J’ai porté des coups pour faire comme tout le monde", a expliqué Killian Willmet.

Il a décrit une scèn de coups lors de laquelle Valentin était couché et il a été roué de coups. "Alexandre, Belinda et Dorian ont porté des coups. J’ai tenu le menton de Valentin pour le frapper. Belinda a donné des baffes et un coup de pied parce qu’il criait."

Belinda a fermé la porte à clé

Il a expliqué qu’à un moment donné Belinda Donnay a fermé la porte de l’appartement à clé. "On lui a mis des menottes sans doute pour ne pas qu’il puisse se défendre. Pour moi, l’idée s’était de l’emmener à la barrière et de lui porter des coups pour qu’ils ne souviennent plus. Il a reçu des coups de pied. Belinda a porté des coups, Alexandre a tiré la barrière. On a fait croire que Loïck me tirait dessus pour lui faire croire à un faux meurtre. On voulait lui faire peur pour ne pas qu’il parle."

L’accusé était très peu loquace. "C’était une ambiance normale. Les paroles qui ont été dites dans cette soirée, je ne me souviens plus trop."

Il trouvait la situation drôle

Il a donné une version étonnante de l'épisode des capsules mises dans la bouche avant de frapper. "On a tous frappé. J’ai eu l’idée de plier les capsules parce que ça fait moins mal. On a mis les capsules dans la bouche et Dorian. J’ai eu l’idée de lui mettre des mégots dans le nez parce que je trouvais cela marrant. Je lui ai donné deux coups de pied dans ses jambes parce qu’il a sali mon training en tombant."

"Belinda le tenait par les pieds"

Selon cet accusé, Belinda était d’accord de jeter Valentin dans la Meuse. "Elle a tiré Valentin avec Alexandre. Valentin ne bougeait pas. Il voulait qu’on arrête. Il a entendu la décision qui était prise par Alexandre et Belinda. La décision a été vite prise. Belinda le tenait pas les pieds et Alexandre par les bras et ils l’ont amené vers la Meuse. Après, je n’ai plus rien vu parce que j’étais assis."

Après les faits, le jeune homme a parlé des faits à plusieurs personnes. "J’ai dit que j’avais jeté quelqu’un dans la Meuse parce que je ne voulais pas impliquer les autres. Je n’étais pas certain qu’ils l’avaient jeté dans la Meuse. J’espérant qu’en montrant cette tablette, les autres allaient me dire d’aller à la police." En réalité, il a montré la vidéo des sévices de Valentin en riant et en se ventant.

Dans sa déclaration, il avait expliqué : "Nous savions tous que nous faisions du mal et nous prenions plaisir à le faire."