Les suspects ont tenté de brouiller les pistes notamment en s’échangeant des messages.

Les enquêteurs ont exposé le comportement des suspects après les faits. Dorian Daniels a notamment partagé une publication de la maman de Valentin qui était un appel à témoin pour retrouver Valentin. Dorian Daniels a partagé un statut Facebook dans lequel il écrivait : " Non ! pourquoi ça arrive aux gens qui ne le méritent pas ? RIP" Un peu plus tard le jeune homme faisait des reproches à une personne qui n’était pas identifiée en lui disant qu’elle voulait gâcher sa vie et celle de sa sœur.

Les enquêteurs ont exposé les photographies réalisées par les suspects.

Ainsi, on a pu voir que Alexandre Hart a posé penché sur une tombe alors qu’il portait les lunettes vertes qu’ils ont mises à Valentin lors de son agression. Les lunettes qui ont été utilisés lors des faits.

Les policiers ont ensuite évoqué les messages échangés entre les intéressés après les faits. Ils ont tenté de brouiller les pistes prétendant que la victime avait été vue ailleurs. Alexandre Hart a envoyé des messages faisant croire qu’il s’adressait à Valentin pour lui dire de se manifester. Il prétendait s’inquiéter pour le jeune homme. En réalité, dès le jour des faits, tant Belinda Donnay que Alexandre Hart ont retiré Valentin de leur liste d’amis Facebook après lui avoir ôté la vie.

Quant à Killian Wilmet, il faisait partie d’un groupe Facebook intitulé : " Valentin, un ange parti trop tôt."