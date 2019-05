Loïck Masson a déclaré qu’il avait honte d’avoir participé aux faits qui ont coûté la vie à Valentin

Les jurés ont entendu Loïck Masson concernant les faits. Le jeune homme est un voisin de Belinda Donnay. Sa petite amie, Lisa était également sur place. Elle sera poursuivie devant le tribunal correctionnel de Liège pour non-assistance à personne en danger. Il n’est pas intervenu au début des scènes d’humiliations et de coups, mais a porté des coups à Valentin. Le jeune homme s’est levé et a fait un récit "Dorian était en train de cramer le sexe de Valentin avec des cigarettes et ce dernier a regardé ma compagne", a déclaré l’intéressé. "Ma compagne m’a dit si tu m’aimes, tu vas lui en mettre deux parce qu’il me regarde. Je l’ai fait."

Selon l’accusé, les autres trouvaient la scène divertissante. "Ils s’amusaient à humilier Valentin."

Lorsque que Valentin a été attaché à une grille, selon l’accusé, Alexandre Hart aurait volontairement traîné Valentin sur le sol pour lui faire mal. A ce moment-là, comme les autres, il a porté un coup à la victime. Il a continué à raconter son récit sans sembler avoir de sentiments. "Je voulais me sentir fort et je reconnais avoir mis un coup de pied. J’étais encouragé par Alexandre qui me disait que si j’étais un homme, je devais le faire."

Valentin suppliait

"Il disait foutez moi la paix, je veux rentrer chez ma maman. Daniels était vraiment déchaîné. Il frappait dans les côtes et disait putain que ça fait du bien, je ne savais pas que pouvais frapper si fort. Killian préférait le couper avec le rasoir."

Selon lui, Belinda Donnay avait aussi un rôle actif. "Elle mettait la musique à fond pour ne pas qu’on l’entende crier. J’ai été choqué quand elle lui a mis un coup de pied dans le front. Sa nuque est allée en arrière. Belinda était limite heureuse. C’était normal pour elle. Moi je n’ai pas trouvé cela normal du tout."

Loïck Masson a expliqué pourquoi il avait frappé Valentin. "Il avait regardé ma femme amoureusement et pour moi ce n’était pas normal, c’est pour cela que je lui ai mis deux gifles. Ils m’ont demandé de le bruler à la joue, je l’ai fait."

Pas d’accord pour la scène finale

"Je n’étais pas d’accord qu’on le jette dans l’eau. Je le regretterais toute ma vie. Je les ai suivi, mais je ne voulais pas voler la vie de quelqu’un. J’ai eu un cancer. Je me suis battu pour la vie. C’est vraiment ridicule. Je suis vraiment honnête, c’est ridicule de se battre contre un cancer et foutre sa vie en l’air comme ça. J’avais trop honte pour dire la vérité. J’ai des difficultés à m’exprimer. Quand ils sont revenus, ils m’ont dit qu’il nageait avec les poissons. Je n’y croyais pas. Mais quand ils sont revenus, c’était le choc. Ils avaient le regard fixé sur moi avec un grand sourire. Ils s’en vantaient. J’avais conscience qu’il était dans l’eau."

Après les faits, il n’a pas dénoncé ce qu’il s’était passé. "Je suis rentré chez moi terrifié. J’ai dit à ma compagne Lisa qu’il fallait faire quelque chose. Je lui ai dit qu’ils avaient tué Valentin. Je voulais appeler la police, mais j’ai eu peur des représailles. Le lendemain, j’en ai parlé à mon frère et mon papa qui ne m’ont pas cru. Belinda et Alexandre se vantaient. Ils étaient fiers. Je n’ai tué personne. Je ne suis pas une victime, mais je n’ai tué personne", a poursuivi Loïck Masson qui répondait à la partie civile avec les deux coudes appuyés sur la barre et en regardant le sol.