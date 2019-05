Les images de la vidéo des tortures infligées à Valentin étaient si choquantes que la famille est sortie

Après la diffusion à huis-clos de la vidéo des tortures subies par Valentin à la cour d’assises de Liège, toutes les personnes qui y ont assisté étaient unanimes, ces images sont insoutenables.

Tant les avocats de la partie civile, que l’avocate générale, mais aussi les avocats des accusés ont expliqué avoir été choqués par ce qu’ils ont vu. Certains avocats tremblaient tant cette vidéo est inhumaine. "L’horreur a atteint son paroxysme", explique Me Alexandre Wilmotte, avocat des parties civiles.

L’avocat s’est dit heureux d’avoir sollicité le huis-clos pour la mémoire de Valentin. On y entend le jeune homme supplier ses bourreaux de le laisser, mais ils n’en n’ont eu cure. "Je dois dire que c’était émotionnellement très dur à supporter pour tous ceux qui ont été contraints de subir ce douloureux spectacle."

Les parties civiles étaient choquées. "Nous avons assisté à l’exposé des sévices, des souffrances de Valentin qui ont duré des heures. Nous avons pu constater que ce malheureux garçon a supplié ses bourreaux de le laisser partir."

Les accusés ont été démentis dans leur manière de présenter les choses tentant à minimiser leur participation. "Chacun des accusés dans le cadre de cette affaire a manifestement joué un rôle. Le rôle qui peut être attribué à chacun est libre. Ils n’ont pas été contraints. Après le visionnage de ces images, je me demande sincèrement comment les jurés, comment tous ceux qui ont assisté à ce visionnage vont pouvoir dormir ce soir. C’était très difficile à soutenir pour tout le monde."

"Il sera difficile de dormir ce soir"

"Je n’ai jamais vu ça", a indiqué la partie civile. "Je n’ai jamais assisté à des scènes d’une pareille cruauté. Je me demande si nous allons pouvoir dormir ce soir. Je n’ose même pas imaginer pour la famille de la victime."

Me Molders-Pierre, à la défense d’Alexandre Hart, a déclaré que son client prenait ses responsabilités et qu’il assumait le meurtre et la préméditation. Me Franchimont, à la défense de Belinda Donnay, a demandé aux jurés de ne pas vivre dans l’émotion. Me Rodeyns à la défense de Dorian Daniels s’est dit sous le choc. Me Mallants, à la défense de Loïc Masson, a souligné que son client était pratiquement absent des images. Enfin, Me Mercier qui assiste Killian Wilmet a estimé que l’on n’était pas encore au bout de l’horreur. "L’indignation est tout à fait partagée mais il va falloir faire preuve de raison."