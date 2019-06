Selon ses avocats, la défense de l’accusé a été contrainte de le défendre "à l’insu de son plein gré".

Me Renaud Molders-Pierre qui assure la défense d’Alexandre Hart aux côtés de Me Sophie Gorlée a demandé aux jurés de répondre oui à toutes les questions qui concernent son client.

Il a réalisé une plaidoirie de moins de quarante minutes pendant laquelle il a parlé pendant 6 minutes aux jurés. Le reste du temps, il s’est adressé directement à son client. "Vous avez à juger une histoire qui a complètement dégénéré en soirée. Comme l’avocate générale, je suis d’accord que cette scène ne pouvait finir que comme cela. Je suis d’accord quand je suis assis au calme avec un code pénal en main. Mais il faudra se replacer dans le contexte des faits pour voir à quel moment chacun des accusés a eu conscience de cette fin."

Me Molders-Pierre a estimé que son client était crédible dans ses aveux. "Je vais un peu moins m’adresser à vous, mais m’adresser à lui ", a expliqué l’avocat en se tournant vers son client. "Si je ne le fais pas, je sens que je ne vais pas beaucoup dormir. J’ai beaucoup de choses à vous dire Monsieur Hart. Vous n’avez pas aidé vos avocats à vous défendre. Si vous voulez avoir une idée à quel point votre défense a été difficile, vous prenez la pire stratégie de défense, vous l’étendez à l’infini et vous aurez peut-être une idée. "

Me Molders-Pierre a rappelé que son client avait dit qu’il avait le projet d’arrêter l’école pour se consacrer à la Playstation. "Qui dit cela devant une cour d’assises ? Je n’ai pas trouvé de réponse." Il estime que son client s’attribue un costume trop grand pour lui. "Il y a une constante dans ce procès. Il veut absolument se faire remarquer négativement depuis le début. Je n’ai pas la moindre bienveillance envers vous, Monsieur Hart. Il faudra se poser la vraie question, celle de la sanction. Le rôle de la défense c’est d’amener de la contradiction. Ce n’est pas toujours simple de défendre Monsieur Hart."

L'avocat a rappelé qu’il n’allait contester aucune des préventions, même si un doute aurait pu être soulevé concernant la préméditation. "Il n’a jamais été question de la contester et de plaider l’acquittement. J’ai la faiblesse de penser que vous nous avez choisi pour cela. Rien que pour cela, vous avez notre respect. Il faut vous défendre à l’insu de votre plein gré. Est-ce qu’il n’est pas en train de prendre un rôle pus important que celui qu’il a vraiment joué ? Il veut prendre sa part ou plus que sa part de responsabilité, par bravade, provocation."

La défense d’Alexandre Hart a rappelé que son client avait tendance à se mettre en avant avec des éléments négatifs. "On n’est jamais trop coupable de ce genre de faits. Mais il semble qu’il y a une sur-culpabilisation dans le rôle qu’il s’attribue dans la dynamique du groupe. Il a une certaine tendance à exagérer sa propre importance. Il se sent valorisé à se mettre au centre par fierté. Il a tendance à se vanter avec des événements négatifs."

Me Renaud Molders-Pierre est revenu sur l’épisode "du chat." En effet, depuis le début de la session d’assises, des témoins sont venus expliquer qu’Alexandre Hart se vantait de torturer des animaux pour le plaisir. Sur question de son avocat, il a nié les faits… "Cela faisait deux jours que l’on ne parlait plus de lui. On était en pleine enquête de moralité d'un autre accusé quand Monsieur Hart annonce qu’il a tué un chat à coup de pelle ! Après vous avez essayé de dire que vous l’aviez juste poussé… Non Monsieur Hart, c’est trop tard. En tous les cas, il valait mieux qu’elle soit loin de moi cette pelle à ce moment. Que peut-on dire, après cela ? L’assassinat de Kennedy, vous étiez là ? Non, ne répondez pas. Il serait capable de s'en accuser. Il fait preuve de stratégie de duperie envers ses avocats. Vous avez assisté à un suicide judiciaire. Il veut attirer l’attention sur lui."

La défense a expliqué que Belinda Donnay n’était pas la jeune fille soumise et effrayée pour laquelle elle voulait se faire passer. "Mme Donnay c’est une fille de caractère et qui sait ce qu’elle veut. Il suffit de de voir comment elle tient tête à l’avocate générale. Je me dis que lorsque l’on n’a pas peur ici, je me demande quand on a peur d’Alexandre Hart. On a du mal à la voir en dominée. C’est la plus intelligente du groupe, celle qui comprend le plus vite que la situation est allée trop loin et un retour en arrière est impossible sans conséquence judiciaire."

Il a demandé aux jurés de ne pas se perdre quant à la facilité du rôle de Monsieur Hart dans la dynamique du groupe.