L’avocate a estimé que le jeune homme n’avait pas conscience des intentions d’Alexandre Hart.

Me Solfrini, qui assure la défense de Dorian Daniels, aux côtés de Me Pascal Rodeyns a demandé aux jurés de ne pas retenir l’assassinat. Elle a admis que les faits glaçaient le sang. "Moi aussi j’ai eu la gorge serrée et les tripes nouées."

Selon l’avocate, son client a fait preuve de sincérité. "Il a rassemblé sa force et son courage pour braver sa honte. Il a fait preuve de sincérité."

Me Solfrini a admis qu’il était très difficile de ne pas faire appel à ses sentiments pour les jurés. "C’est le bon sens qui vous aidera à traduire juridiquement. Il n’y a pas de place pour le tous dans le même sac sinon c'est la vengeance."

Elle a estimé que son client devait faire preuve de respect envers les proches de la victime. "La seule chose que Dorian Daniels peut faire, c’est de faire preuve du plus grand respect envers les parents de Valentin."

Elle a admis qu’au départ, il avait tenté d’éluder sa responsabilité, mais il aurait ensuite assumé. "Les responsabilités de chacun sont engagées. Dorian est une coquille vide, mais il se sent fort la nuit des faits. Il n’a jamais fait usage de violence sur quiconque avant cette nuit-là."

Pourtant, sur la vidéo de cette nuit d’horreur : "on l’entend sans la moindre équivoque se moquer, montrer un couteau pour faire peur, on le voit faire le dur. Il a demandé 13 fois à Valentin si il avait été balancé alors qu’il sait que ce n’est pas le cas. Il dit qu’il est dégoûté de ce qu’il fait, mais l’appartenance au groupe est plus forte. Je n’existe plus si je sors du groupe. Je fais le choix de me laisser submerger par le groupe. Valentin dont le trouble mental aurait dû lui valoir qu’on le protège, ils vont l’effacer pour effacer leurs propres faiblesses."

Me Solfrini a rappelé que son client avait fait des aveux circonstanciés concernant la plupart des scènes. Il a demandé à Belinda Donnay d’arrêter la première scène de balancier au dessus de l’eau, ce qu’elle a fait. "Dorian affirme ne pas avoir porté de coups lors de l'épisode des capsules. Il a brûlé les jambes, mais conteste avoir brûlé les parties génitales et brulé avec des cigarettes."

Elle a mis en garde les jurés. "La preuve doit être rapportée de ce que l’on soutient. L’assassinat, il faudra que l’on vous en apporte la preuve. Dorian Daniels a dit qu’il ne voulait pas la mort de Valentin le soir des faits. Il ne voulait pas qu’on le jette dans la Meuse. Il est impossible de démontrer qu’il savait qu’Alexandre allait jeter Valentin dans l’eau. Il n’avait pas de volonté de s’associer au meurtre, encore moins au meurtre prémédité. Il n’est pas co-auteur d’un meurtre."

Elle a rappelé que son client s’était dénoncé après les faits. "Lorsqu’il est arrivé au commissariat, toute la famille de Valentin se trouvait sur place. Valentin ne doit pas et ne sera pas oublié." Elle a demandé de condamner son client pour toutes les préventions, excepté l'assassinat.