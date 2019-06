Pour la défense de Loïck Masson, il ne savait pas qu’on allait tuer Valentin lors de cette nuit de l’horreur

La cour d’assises de Liège a repris par la plaidoirie de la défense des avocats de Loïck Masson. Me Nathan Mallants intervient aux côtés de Me Arnaud Jaminon pour assister le jeune homme qui doit répondre des tortures et de l’assassinat de Valentin Vermeesch aux côtés d’Alexandre Hart, Belinda Donnay, Dorian Daniels et Killian Wilmet.

Me Mallants a commencé par expliquer la raison pour laquelle, avec son confrère, il avait été discret. "Nous avons décidé de ne pas faire d’effet de manche, nous nous adressons à vous comme des vrais juges."

Selon sa défense, l’accusé n’a donné qu’une seule version lorsqu’il se trouvait devant les jurés. "Dès la première fois où il a été entendu, il a dit ce qu’il avait fait et ce qu’il n’avait pas fait. Pendant deux ans, avant cette audience, il a sorti des versions abracadrabrantes. Il n’arrivait pas à avouer les faits. Il avait honte et avait peur de perdre sa famille. Il a un retard mental léger. Il ne sait pas construire un mensonge. Il est incapable d’avoir un discours cohérent. Lorsqu’il parle de la réalité, il est cohérent, c’est le seul moment. Tactique et Loïck, cela ne rime pas. Quand il ment, il construit et on s’en rend compte."

L’avocat a demandé de répondre non aux questions relatives aux attentats à la pudeur et aux viols. "Il est arrivé après les gages. Il avoue les coups de pied, les gifles et avoir brûlé Valentin."

L’avocat a estimé qu’il n’y avait pas d’élément concernant la préméditation des coups. "Il a réagi par jalousie."

Pour Me Mallants, pour que la vulnérabilité de la victime puisse être retenue dans le chef de son client, il devait en avoir conscience. "La vulnérabilité de la victime n’est pas remise en cause. Mais, il faut que l’auteur s’en rende compte. Il a 65 de QI, Valentin en avait 76. Il était incapable de percevoir la vulnérabilité de Valentin. Ils étaient dans la même école, mais il ne le connaissait pas. Loïck Masson est persuadé qu’il touche une allocation parce qu’il a survécu à son cancer. Il ne pouvait se rendre compte du handicap de Valentin. "

Me Mallants a également estimé que l’ont ne pouvait pas retenir la prévention d’assassinat. "Il ne voulait pas la mort de Valentin. Il a dit non lors de la scène finale. Loïck voulait qu’on le laisse tranquille. Il aurait dû s’opposer à Alexandre Hart. Les capacités pour réagir de manière adéquate sont différentes selon vos capacités intellectuelles. Elles étaient aussi diminuées par la fatigue et par la peur d’Alexandre Hart."

L’avocat du jeune homme a demandé aux jurés de l’acquitter pour l’assassinat. "Il reste blessé face à son sentiment d’impuissance envers Belinda et Alexandre. Personne ne s’attendait à ce que Alexandre pousse Valentin. Il n’y avait pas de réelle planification. Loïck ne parvient pas à y croire, même Alexandre Hart l’a dit. Loïck n’a pas apporté d’aide indispensable dans le meurtre de Valentin. Sa présence sur place, c’est l’histoire de toute sa vie, il passe inaperçu, il est transparent. On l’entend mais on ne l’écoute pas."