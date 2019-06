L’avocat a admis que son client avait participé aux coups, aux viols, aux humiliations et aux tortures « par plaisir »

La défense de Killian Wilmet a exposé sa stratégie de défense concernant la culpabilité de son client. Me Sarah Van de Wijngaert et Me Xavier Mercier estiment que leur client ne s’est pas rendu coupable d’assassinat. "Il reconnait s’être fait passer pour un policier", a précisé Me Sarah Van de Wijngaert.

"On a abusé d’une double vulnérabilité de Valentin, sa déficience mentale, les effets de l’alcool et du joint. Killian Wilmet est auteur des traitements inhumains, de la torture. Il doit assumer, malgré son jeune âge. Il doit assumer ce qu’il a fait. Il reconnait. Qu’est ce qu’il y a pu se passer dans la tête de ce jeune ? La violence, le non-respect des règles est peut-être le seul héritage que son père lui a donné. Il a été con, irréfléchi, nous ça nous terrifie la violence lui, ça l’amusait."

Me Xavier Mercier a demandé aux jurés de faire appel à leur raison sur base des éléments probants du dossier au delà de tout doute raisonnable. "Il était mineur au moment des faits, il ne sera donc pas condamné comme les autres."

Pour l’avocat, on ne peut pas déduire la préméditation. "Le seul qui avait une raison d’en finir avec Valentin, c’était vous Alexandre Hart. Vous lui aviez fait subir la même chose un an, un mois et 15 jours avant les faits. Peut-être que si la justice avait poursuivi plus vite, on n’en serait pas là."

Pour Me Mercier, son client n’avait aucune raison de tuer Valentin Vermeesch. "Il a participé à tous les actes parce que la violence l’amuse et comme il le dira… Il y avait de la bière. Nous avions la conscience de faire du mal et ça nous procurait à tous du plaisir de faire du mal."

Me Mercier estime qu’ils n’avaient pas l’intention de tuer Valentin au début et donc on ne peut pas retenir l’assassinat. "Pourquoi faire un conciliabule pour tuer Valentin Vermeesch si c’était déjà décidé ?"

Pour les avocats, Killian Wilmet n’avait pas d’intention homicide et n’a pas posé d’acte positif. "Je vous demande de dire non à l’assassinat. Il n’est pas auteur meurtre, ni co-auteur du meurtre de Valentin Vermeesch. Il n’a pas prémédité, il n’a pas accepté de participer volontairement au meurtre. Je ne pense pas que son abstention puisse être qualifiée de complicité. Killian tu vas payer pour ce que tu as fait tout le restant de tes jours ! Mais ce n’est pas un assassin. Il faut condamner avec sévérité et sans pitié. Que justice soir faite !"