Pascale Schils a estimé que tous les accusés ont pris part à toutes les scènes qui ont duré pendant plusieurs heures

Selon l’avocate générale Pascale Schils, chacun des accusés est coupable d’avoir commis toutes les préventions mises à leur charge. Les jurés devront répondre à 93 questions.

Elle a rappelé aux jurés qu’ils pouvaient les déclarer tous coupables et ensuite moduler les peines en fonction des comportements adoptés par chacun. Elle a rappelé l’histoire des accusés. "Alexandre Hart, c’est un enfant né en colère. Il a été aidé comme jamais on aide un enfant, rien n’y a fait."

Pour l’avocate générale, Belinda Donnay n’est pas la jeune femme soumise qu’elle tente de faire croire. "Belinda Donnay est une manipulatrice qui se fait passer pour une victime pour apitoyer ses interlocuteurs."

Selon elle, Loïc Masson tente de jouer du fait qu’il a un très léger retard mental pour essayer de minimiser sa responsabilité. Elle a rappelé que chacun connaissait la vulnérabilité de la victime. "Il aurait fait n’importe quoi pour avoir des amis."

Elle a rappelé certaines des paroles de Valentin que les jurés ont pu entendre en regardant la vidéo des faits. "J’ai 18 ans. Je suis toujours un enfant. Vous me détestez. J’ai envie de me sentir bien avec mes potes, mais pas d’avoir peur. Je veux juste que l’on me laisse sortir. J’ai très mal. Enlevez les menottes s’il vous plait."

Les accusés ont tous tenté de cacher leur participation. "Il y a eu un accord entre-eux. Ce n’est que grâce à la vidéo que les enquêteurs ont pu déterminer leur participation grâce à l’exploitation de cette vidéo et à l’audition de Lisa-Marie. C’est elle qui a décrit les scènes et les cris de Valentin. Le calvaire a duré toute la nuit, sous les rires et les quolibets. C’est ce qui était le plus dur, c’était d’entendre le rire de ces bourreaux."

Chacun des auteurs a participé. "Personne n’a été contraint de le faire. Ils ont tous pris énormément de plaisir dans ce jeu sadique. Ils rient pendant toute la vidéo. Cela ne pouvait finir que comme cela."

Elle a rappelé que Belinda Donnay et Alexandre Hart ont tiré le corps de Valentin sur 40 mètres avant de le précipiter dans l'eau. "Il a résisté avec ses dernières forces. Il n’avait aucune chance de survie. Il était affaibli. Il avait été frappé, avait les menottes dans le dos et l’eau était à 9 degrés."

"Belinda avait de l’ascendant sur Alexandre Hart. Elle pouvait mettre fin à cette scène. Chacun doit accepter d’assumer ses responsabilités. Elle gérait la situation. Elle arrivait à le calmer. Ce n’est pas une femme soumise à Alexandre. Elle essaye de minimiser sa participation."

Elle a rappelé les comportements adoptés par les auteurs après les faits pour cacher leurs actes. "Belinda a changé de téléphone. Killian Wilmet s’est débarrassé du téléphone de Valentin. Les auteurs ont fait semblant de chercher Valentin. Alexandre a eu l’audace de dire au père qu’il était le meilleur ami de Valentin et qu’il allait aider à le retrouver."

L’avocate générale a estimé que le fait de repartir avec le drap souillé de sang pour s’en débarrasser démontrait non seulement l’intention homicide, mais aussi la préméditation du meurtre. "Aucun n’a mis fin à sa participation. Le choix des moyens démontre l’intention homicide. Il y a eu un temps de réflexion. Il suffit que certains aient eu l’intention de tuer, pas nécessairement tous au même moment pour que ce soit établi. "

Pascale Schils a souligné qu'aucun des intéressés ne s'était désolidarisé. "Grâce à eux, Alexandre a pu agir sans eux. Il a pris l'avis des autres, si il y avait eu une résistance, il n'aurait peut-être pas agi. Tous ont participé aux tortures. Il n'y a eu aucune désolidarisation. Il n'y a que des co-auteurs. Il y avait dans cet enclos un appât pour chacun d'eux. Valentin a représenté tout ce qu'ils ont détesté être dans leur vie, quand ils ont été faibles. Il a été le réceptacle de toutes leurs humiliations."