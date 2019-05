Même placé en IPPJ, il a agressé un surveillant, mais aussi un autre jeune placé.

Killian Wilmet, qui avait 16 ans lors des faits, a ensuite témoigné. Le jeune homme était en décrochage scolaire et complètement ingérable. « Quand on était petit, mon père laissait un peu faire et ma maman aussi », a expliqué le jeune homme. « Je n’aimais pas l’école. »

Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 10 ans. Il est issu d’une famille de 5 enfants et son père a ensuite eu 5 enfants avec une autre dame. Il a été plusieurs fois renvoyé des établissements scolaires où il était scolarisé. Selon ses professeurs, il était vulgaire et chahutait les cours. Il a été accusé d’avoir jeté une bouteille sur la tête d’un condisciple. « Ce n’était pas moi. » Lorsque sa mère s’est remis en couple, les relations n’ont pas été bonnes. « Mon beau-père était autoritaire. » Il a montré une arme à l’école et s’est fait exclure. Il avait également déjà commis des vols et des dégradations dans un lavoir avec des copains.

Pour tenter de le canaliser, sa maman l’a inscrit à des cours de Krav maga. Il s’agit de techniques de combat utilisées par certaines armées. Après avoir été renvoyé de l’école, il est devenu de plus en plus oisif. « Je me promenais en ville, dans le quartier du Bata. Je traînais avec Dorian. » Il devait faire un stage de rupture à l’étranger, mais a été placé en IPPJ. Sur sa tablette, les enquêteurs ont découvert des vidéos de violence, mais aussi un homme qui se filme alors qu’il se masturbe. Sur son profil Facebook, certaines images ont interpellé. « Je ne me souviens pas. J’ai oublié. »

Même placé en IPPJ, l’intéressé a fait montre de violence. Lors d’une émeute, il a agressé un surveillant qui venait aider une collègue. Il a également porté un coup de poing sans raison à un jeune qui regardait la tv avec lui. Il devait être placé dans un hôpital. « Je ne voulais pas parce que je ne suis pas fou. » Concernant Valentin, l’accusé semblait faire comme si il ne le connaissait pratiquement pas. La juge lui a alors fait remarquer que Valentin était le demi-frère de sa cousine.

Lorsqu’il a été entendu par le juge, il a rigolé. « Cela ne me fait plus rire. C’est une personne qui avait des problèmes. Il avait des problèmes d’handicap. Il était gentil. Lorsque j’ai montré les vidéos, c’était pour faire passer un message de ce qu’il s’était passé. J’avais peur d’expliquer. C’était comme pour demander de l’aide à ceux à qui j’ai montré parce que je n’osais pas dire ce qu’il s’était passé. »