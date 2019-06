Les jurés n'ont retenu aucune circonstance atténuantes pour Alexandre Hart et Belinda Donnay et prononcé deux mises à disposition

La cour d’assises de Liège a condamné Alexandre Hart, 21 ans, à la réclusion à perpétuité et une mise à disposition de 15 ans du tribunal d'application des peines, Belinda Donnay, 22 ans, à la réclusion à perpétuité, Dorian Daniels, 22 ans, à 25 ans de prison, Loïck Masson, 23 ans, à 27 ans de prison et Killian Wilmet, 18 ans, à 29 ans de prison, mais aussi 15 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines.

Les jurés ont délibéré pendant plus de 8 heures.

Pour rappel, les accusés ont été reconnus coupables de coups et blessures prémédités, de traitements inhumains, de tortures, d’attentats à la pudeur et de l’assassinat de Valentin Vermeesch, 18 ans. Des faits commis dans la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Huy et Statte en province de Liège.

Les jurés ont retenu toute une série de circonstances aggravantes dont le fait que la victime était une personne vulnérable, mais très peu de circonstances atténuantes aux accusés.