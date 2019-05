La petite amie d’un des accusés sera poursuivie devant le tribunal correctionnel.

Une enquêtrice est venue expliquer le rôle joué par Lisa Marie Mattuissi, la petite amie de Loïck Masson. Cette dernière a d’abord été mise sous mandat d’arrêt avant d’être libérée. Au départ inculpée de participation aux tortures, elle a été renvoyée par la chambre du conseil pour non-assistance à personne en danger. "Elle avait 21 ans au moment des faits", a expliqué l’enquêtrice. "Elle a un léger retard mental et a un problème d’élocution. Elle confond ce qu’elle parfois ce qu’elle a pu voir et ce qu’on lui a raconté. Nous avons été prudents avec ses déclarations."

La jeune fille a expliqué que quand son compagnon était revenu à leur appartement il leur avait déclaré que c’était "Belinda Donnay et Alexandre Hart qui ont jeté Valentin à l’eau. Elle a expliqué que Loïck est gentil et incapable de tuer quelqu’un. Elle dit qu’elle a inventé que Valentin lui a touché les fesses pour rendre jaloux son compagnon."

Lisa-Marie Mattuissi a déclaré que c’est Alexandre Hart qui est venu les chercher chez eux pour leur dire qu’ils frappaient Valentin parce qu’il l’avait dénoncé. "Elle a vu Alexandre qui forçait Valentin à mettre des capsules de bouteille dans la bouche. Les autres lui ouvraient la bouche de force. Ils l’auraient obligé à fumer des joints purs. C’est Belinda Donnay qui a roulé ces joints. Valentin ne voulait pas, il voulait qu’on le laisse tranquille. Elle est revenue chez Belinda Donnay et a vu qu’on avait placé des baillons à Valentin. Elle a vu Belinda menacer Valentin d’un couteau et l’obliger à se masturber. Tout le monde riait de Valentin. Dorian Daniels lui a brûlé les poils de la jambe. Valentin criait d’arrêter. Il disait qu’il avait mal. Elle a expliqué qu'ils lui avaient placé un bandeau ou un essuie sur les yeux et l’autre sur la bouche."

Selon le témoin, cette jeune fille a déclaré qu’ils avaient emmené Valentin de force sur le parking de la gare. "Il disait 'Lâchez moi, lâchez moi'. Il voulait rentrer chez lui. Lisa-Marie Mattuissi a expliqué avoir vu les coups de poing, de pied, des jets de pierre, elle a vu du sang sur la jambe de Valentin. Elle a vu Alexandre frapper la barrière sur son dos. Tout le monde rigolait et lui disait que c’était bien fait."

Elle a ensuite quitté les lieux. "Elle ne voulait plus voir cela, elle est rentré chez elle. Elle s’est souvenue que Valentin pleurait. Elle a appris la mort de Valentin après. Pendant les faits, elle a demandé qu’ils arrêtent, mais Belinda Donnay et Alexandre Hart avaient un regard méchant."

Devant la juge d’instruction, Marie-Lisa Mattuissi a qualifié les faits "d’odieux". Elle a impliqué tous les suspects. "Elle a dit que Loïck avait porté 4 gifles à Valentin. Les menottes lui ont été mises parce qu’il voulait partir. Ils se sont acharnés sur lui alors qu’il était au sol, attaché à la barrière. Elle s’est dit choquée de ce qu’elle avait vu."

Elle a été questionnée quant au fait qu’elle n’avait pas prévenu les secours malgré l’agression. "Elle n’a pas appelé les secours parce qu’elle était trop fatiguée et qu’elle avait oublié son téléphone chez un voisin. Mais aussi que son GSM n’était pas assez rechargé."

La jeune fille a expliqué que l’appartement de Belinda Donnay avait été repeint parce qu’il y a des taches de sang sur les murs.