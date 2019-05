L’avocate générale estime qu'il est nécessaire de protéger la vie privée du témoin et préserver la moralité publique

La cour d’assises qui juge les bourreaux de Valentin a repris ce lundi matin par une demande de huis-clos pour l’audition d’un témoin indirect des faits.

En effet, l’avocate générale, Pascale Schils a demandé à ce que le public et les médias sortent de la salle pour "préserver la vie privée du témoin et la moralité publique."

Les avocats de la partie civile, Me Alexandre Wilmotte et Me Audrey Lamy ont estimé la demande fondée et ne s’y sont donc pas opposés.

Les avocats des accusés, Alexandre Hart, Belinda Donnau, Dorian Daniels, Loïck Masson et Killian Wilmet ne s’y sont pas opposés.

La cour a estimé que la publicité du témoin était dangereuse pour la moralité publique et la vie privée du témoin.

La cour a accédé à cette demande de huis-clos. Ce témoin est donc entendu à huis-clos après l'évacuation de la salle d'audience.