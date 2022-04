Fléron Le promoteur immobilier Jolimmo a déposé une nouvelle demande de permis en ce sens.

Les habitants de la rue de Magnée et de la rue Chantraine à Fléron auront pu remarquer un nouvel affichage sur le site de l’ancien Basket Club de Fléron, rue de Magnée 58. Il concerne la demande de permis d’urbanisme de la SRPL Jolimmo qui présente un quatrième projet de logements en bord de Ravel. Le projet consiste en la démolition du hall sportif et la construction d’un immeuble comprenant, non plus 18, mais 14 appartements. Le promoteur ayant accepté de réduire la taille de son projet.

Les riverains (180 ménages pour les deux rues) avaient jusqu’au 6 avril dernier pour introduire une éventuelle lettre de réclamation au collège communal, qui a enregistré au total 18 signatures d’une même lettre de réclamation proposée et distribuée en toutes-boîtes par l’échevin honoraire Léon Jacqmin pour qui "il faut absolument s’opposer à ce projet qui va, à nouveau, modifier le type d’habitat qui est celui de nos deux rues depuis sa création dès le XVIIIe siècle".

Contre le projet