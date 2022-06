Oupeye Une réunion d’information préalable pour l’étude d’incidence est organisée le 29 juin.

Les promoteurs, la SA Herpain-Urbis et la SRL G&R Estate, informent la population qu’ils envisagent d’introduire auprès de la commune d’Oupeye des demandes de permis relatives à un projet de nouvel ensemble immobilier d’une superficie de près de 4 hectares situé à Oupeye, compris entre la rue de Maastricht à l’ouest du site, la rue Delwaide traversant le site, le quai de Halage, la Meuse et la A25 à l’est du site, le fond des jardins des habitations de la rue Joseph Debruche au sud du site et un terrain en friche et la nationale au nord du site. Plusieurs parcelles cadastrales sont concernées par le projet, rachetées par les deux sociétés.

Le projet prévoit la création d’environ 70 lots destinés à des maisons de type unifamiliales, la construction d’environ 65 logements sous forme d’appartements, accompagnés de services de proximité : commerce (moins de 400 m2), professions libérales, restaurant (environ 50 places), etc.. Le projet prévoit également des ouvertures et modifications de voiries.