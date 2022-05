Fléron En vue d’améliorer sa performance énergétique face au coût de l’énergie.

Le PS fléronnais s’inquiétait récemment de l’avenir des infrastructures sportives communales. Le groupe de la majorité répond avec dérision : "rassurons-les tout de go, le groupe IC travaille d’arrache-pied et aboutit dans tous les dossiers entrepris depuis 2019 !" Et de lister les projets réalisés : l’Agora à Retinne (125 000 euros) inaugurée en 2021 ; les terrains de football de Retinne (148 000 euros) avec isolation de la toiture de la cafétéria, nouvelle chaudière, nouvel éclairage écologique ; une nouvelle chaudière pour le football de Fléron ; un nouveau revêtement de sol pour l’Agora du fort (25 000 euros) ; et un nouvel ascenseur pour PMR à l’Espace sport (30 000 euros).

En plein chantier actuellement, le centre de loisirs de Retinne flambant neuf verra le jour cet automne (1,8 million d’euros).