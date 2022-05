La décision est tombée ce lundi : la justice de paix a en effet jugé irrecevable la requête du promoteur immobilier Matexi, concernant la demande d'expulsion des squatteurs du site de la Chartreuse, là où le promoteur désire "activer" son permis et lancer les travaux de construction de 48 logements, précisément 35 maisons et 13 appartements en deux blocs.

S'il ne s'agit pas d'une décision invalidant le permis, il s'agit bien d'une victoire symbolique pour les défenseurs de ce site en l'état. Le collectif Un Air de Chartreuse qui entend défendre cet espace vert, "cette forêt primaire", se dit aujourd'hui particulièrement heureux de cette décision.

"Matexi vient de recevoir une bien belle leçon : il ne faut pas vendre la peau du juge avant de l’avoir convaincu !", a indiqué le collectif dans un communiqué.

"Lundi dernier, la société immobilière avait rendez-vous devant le juge de paix pour réclamer un avis d’expulsion des jeunes qui occupent le site de la Chartreuse où elle veut construire un lotissement. Le jour même, sans attendre la décision officiellement prévue pour ce lundi, Matexi annonçait fièrement que le juge lui avait donné raison. Aujourd’hui, les affirmations de Matexi sont complètement contredites. Le juge de paix du premier canton vient de déclarer la requête irrecevable [...] Cette décision, qui s’appuie sur des éléments difficilement contestables par Matexi, réjouit tant le collectif d’habitants « Un Air de Chartreuse » que les occupants du site. Elle nous conforte dans notre détermination à défendre et à protéger l’intégralité du site de la Chartreuse. Cette heureuse décision de justice tombe au lendemain d’un autre succès pour les défenseurs de la Chartreuse : la réussite de la première édition de la Fête de la Chartreuse qui a réuni ce dimanche un millier de personnes".

© D.R.

Et Pierre Wacquier, au nom du collectif Un Air de Chartreuse d'insister : "Le site de la Chartreuse remplit un rôle écologique, historique et social irremplaçable à Liège. C’est pourquoi nous continuons et continuerons inlassablement à réclamer des autorités locales qu’elles ouvrent rapidement une large négociation avec toutes les parties concernées dans ce dossier afin de trouver une solution alternative aux projets de construction sur ce site".