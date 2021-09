Suite au succès rencontré par le Trésor de Liège lors des Journées du Patrimoine ces 11 et 12 septembre, avec 589 visiteurs, l’exposition intitulée "Robert Crommelynck. Femmes. Spiritualité" est prolongée jusqu’au dimanche 21 novembre 2021.

Robert Crommelynck (1895-1968) a peint un peu moins de 500 tableaux, dont une partie importante est entre des mains privées, telle la Fondation Albert Vandervelden. Suite à la mise en dépôt dans la chapelle Saint-Joseph de la cathédrale de deux peintures de cet artiste, Albert Vandervelden a imaginé cette rétrospective – de 31 peintures – consacrée à cet artiste qui, après une phase mystique (première section de l’exposition), s’est passionné pour l’Espagne, où il a essayé de percer l’âme du peuple espagnol notamment en réalisant beaucoup de portraits de femmes de la vie quotidienne (deuxième partie de l’exposition).

Un catalogue richement illustré est en vente à la boutique du Trésor (20 €).

L’exposition et le parcours permanent sont accessibles aux tarifs habituels, à savoir 6 € pour les adultes, 5 € pour les étudiants et les seniors, 13 € pour les familles (max. 2 adultes et 3 enfants), 3 € pour les groupes (min. 10 pers.) sans visite guidée, 6 € pour les groupes (min. 10 pers.) avec visite guidée et 1,25 € pour les « article 27 ».