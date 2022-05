Lors de sa dernière séance, le conseil communal a marqué son accord sur l’arrêté d’expropriation pour cause d’utilité publique de biens immeubles, et l’achat des derniers terrains en vue de l’aménagement d’une passerelle afin de réaliser une liaison en mobilité douce au lieu-dit "Barchon Village".

La commune a pour projet de prolonger la promenade Nicolas Donnay, qui relie les villages de Saint-Rémy et Barchon. "Nous souhaitons prolonger cette promenade de Barchon vers Soumagne, en passant par le centre de Barchon, le long de la grand-route, explique l’échevin Arnaud Garsou. Pour le moment, la promenade s’arrête aux entreprises Lacroix. Le but est de créer une passerelle en bois permettant aux usagers de traverser le ruisseau pour arriver au presbytère de Barchon, et de là reprendre la rue Thier du Ry, et rejoindre la ligne 38 vers Soumagne." L’idée est aussi d’améliorer la sécurité du parcours. L’ouverture de la liaison est espérée pour le printemps 2023.

Panneaux didactiques

Dans le cadre de l’entretien et de l’embellissement des chemins de promenades, un budget de 15 000 euros vient d’être dégagé par la commune pour créer de nouveaux panneaux didactiques. En ce mois de mai, 15 totems seront ainsi installés sur les sentiers reprenant des informations historiques sur quelques lieux emblématiques. Ces totems reprendront une carte mise à jour, un texte descriptif dudit lieu avec quelques bulles en wallons, des photos illustratives et un QR Code donnant accès à une version audio.

Ceux-ci seront inaugurés lors du Blegny Explore le dimanche 22 mai de 13 à 18 h sur le site de Blegny Mine, avec à 14 h le départ pour trois balades (3 km accessibles aux poussettes, 7 km et 10 km), et des animations jusqu’à 18 h. Le site Blegny Mine reste ouvert.