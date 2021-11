L'échevine liégeoise du Patrimoine, Christine Defraigne, vient de proposer au collège des échevins et bourgmestre, le classement d'un arbre (dit Frêne Collin), comme Monument.

"Certains arbres, au même titre que des bâtiments, font partie de notre Patrimoine. Hélas, ils sont de plus en plus menacés par différents facteurs intimement liés à notre société contemporaine (intensification de l'agriculture, imperméabilisation des sols...). Les identifier et les protéger devient une évidence pour maintenir et valoriser notre cadre de vie", explique l'échevine.

La particularité de cet arbre, situé en face du n° 27 de la rue Isis Collin, dans le quartier Xhovémont, est d'être composé de deux arbres de deux essences différentes. En effet, le tronc du châtaignier a en quelque sorte explosé et fait jaillir en son cœur un frêne.

Il répondrait donc aux différents critères de classement en qualité d’arbre remarquable et même au-delà. Selon les critères de la Région wallonne, un arbre est considéré comme remarquable :

 lorsqu’il est visible entièrement depuis l’espace public ;

 lorsque le tronc présente une circonférence de minimum 150 cm mesurées à 1,50 m à partir du

sol ;

 lorsqu’il répond à un intérêt paysager, un intérêt historique, un intérêt dendrologique, un intérêt

folklorique ou religieux.

La rareté de reprise d’un arbre d’une espèce dans une autre est exceptionnelle, souligne-t-on encore à l'échevinat. Le châtaigner a une circonférence de 707 cm et le frêne de 94 cm, ce qui permet d’évaluer son âge autour de 20 ans.

Cette demande, dans le cadre de la Semaine de l’Arbre, est une première à Liège !