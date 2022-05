Verviers Ce Verviétois vient de bénéficier d’une prothèse de coude unique en son genre.

C’était en 2016. Le Verviétois Jonathan Lejeune chute de 4 mètres de haut lors d’une journée de travail dans le bâtiment qui aurait dû être tout à fait ordinaire. "Suite à cela, j’ai eu sept fractures au bras", confie-t-il. Des années de galère, de douleurs, de hauts et de bas s’en sont suivies. "Des fractures réparées dans un premier temps mais suite à un plâtre trop serré et une reformation osseuse trop rapide, j’ai eu des soucis d’articulation et d’ouverture de bras. Il a été décidé de réopérer et de réaliser une pose de prothèse traditionnelle". Six mois après être passé sur le billard, les douleurs reviennent. "La prothèse aurait dû être plus courte de 1,6 millimètre. Elle est désaxée", ce qui explique sa souffrance