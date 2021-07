La campagne de vaccination contre le Covid-19 avance toujours à grands pas en Wallonie : 77 % des personnes de 18 ans et plus ont reçu une première dose 59 % sont complètement vaccinées.

Face à la présence de variants plus agressifs et plus contagieux, afin de protéger les personnes contre un covid sévère et de garantir une rentrée scolaire sereine, les autorités wallonnes encouragent tous les citoyens à se faire vacciner au plus vite avant une fermeture progressive des centres à partir de la mi-août.

Concrètement, tenant compte de l’avancée de la vaccination, une première diminution de l’activité des centres de vaccination sera opérée dès la seconde quinzaine du mois d’août.

Selon la couverture vaccinale, 10 centres sur 41 fermeront complètement leurs portes au public aux alentours du 15 août et la plupart des autres fin août. Cela signifie également que certaines 1re doses seront administrées pour la dernière fois, dans plusieurs centres fin juillet.

Les antennes de Herstal et du Standard vaccineront pour la dernière fois la semaine du 26 juillet.