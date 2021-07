Proximus intensifie ses travaux en vue d'installer la fibre optique sur tout le territoire de la Ville de Liège, a annoncé ce mercredi l'opérateur télécom lors d'un point presse.

Cette technologie améliore la vitesse de connexion des appareils. Le territoire communal est actuellement couvert à environ 30%, avec plus de 35.000 foyers et entreprises connectés. Le centre de la ville, le Longdoz, une partie du quartier d'Outremeuse et des Vennes sont ainsi couverts. La société espère atteindre les 46.000 foyers et entreprises connectés d'ici la fin de l'année 2021, ce qui équivaut à 37% de couverture. L'objectif pour la fin de l'année 2022 est que 57% de la ville de Liège soit couverte par la fibre optique, soit 71.000 foyers et entreprises, a-t-elle précisé. A ce rythme, cette technologie sera entièrement déployée dans Liège et sa périphérie pour 2025, estime Proximus.

Liège fait partie des premières villes, au même titre que Mons ou Charleroi, où le déploiement de la fibre a été lancé. Les travaux avaient été initiés en 2017 simultanément au centre-ville ainsi que dans les zones d'activité économique situées en périphérie, où la demande en connectivité est importante.

Cette technologie a été lancée jusqu'à présent dans 18 villes en Belgique. "Aujourd'hui, on doit faire face et on doit prévoir d'excellentes connexions pour les usages de demain qui augmentent d'années en années", a commenté la société.

C'est en 2016 que Proximus avait lancé son plan d'investissement "La Fibre en Belgique" avec comme objectif initial de déployer cette nouvelle technologie dans les centres urbains et la majorité des entreprises. En 2020, l'opérateur avait annoncé son intention d'accélérer son programme puis avait revu à la hausse ses ambitions : son objectif final est de couvrir au moins 70% des foyers d'ici 2028.

Un site web spécial (www.proximus.be/liege) pour la fibre optique a été mis en place ainsi qu'un numéro 0800/24.028 spécifique pour Liège.