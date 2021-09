A l’énoncé des décisions d’acquittements prononcées dans l’arrêt de la cour d’appel, cinq ans après le début de l’affaire Publifin, les prévenus qui étaient présents étaient logiquement soulagés. “Je suis évidemment très heureux”, a déclaré Georges Pire, l’ancien député provincial qui n’a jamais voulu parler à la presse depuis le début de cette affaire. “On a déterminé que je n'avais aucune responsabilité politique ni autre dans cette affaire de Publifin Nethys. En ce qui concerne les comités de secteur, nous les avons créés, mais tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel confirment que les vingt-sept administrateurs qui étaient là ont décidé des revenus mais n’avaient aucun pouvoir de police.”

Selon Georges Pire, tout a été mis en oeuvre lorsqu’il est apparu qu’il y avait un problème. “Dès le moment où l’on s’est rendu compte qu’il y avait un dysfonctionnement, on les a supprimés." Même si il est satisfait de cette décision, Georges Pire garde un goût amer à la suite de cette affaire. “ Je suis très content. Mais j’ai été victime d’un règlement de compte politico-médiatique. C’était un lynchage. Rien ne m’a été épargné dans ce dossier.” L’homme a tenu à expliquer qu’il n’avait jamais perçu de rémunération sans prestation.

“Dans l’affaire des comités de secteur Publifin/Néthys, je n’ai jamais perçu un euro. De plus et très clairement, je n’ai jamais été mis au courant des rémunérations des dirigeants de Néthys, dont celles de Stéphane Moreau !” Il estime que certaines personnes sont intervenues. “J’estime personnellement que les présidents des comités de secteur portent une lourde responsabilité quant aux dysfonctionnements des comités de secteur et à la non information du conseil d’administration. Quand j’ai accepté un mandat, je l’ai rempli et j’ai toujours pensé que chacun faisait la même chose.”