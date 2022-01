Cette fois c’est définitif : le dossier Publifin a accouché d’une souris, du moins en ce qui concerne les personnes qui étaient encore poursuivies dans ce dossier Publifin et qui avaient été acquittées devant la cour d’appel de Liège. Mercredi, le recours introduit par le Parquet Général devant la Cour a été rejeté.

Pour rappel, début janvier 2017, le Procureur général de Liège Christian De Valkeneer annonçait qu’une information judiciaire était ouverte à propos des comités de secteurs instaurés au sein de l’intercommunale Publifin.

Au final, tous les protagonistes se verront proposer des transactions pénales, mais plusieurs d’entre eux ont refusé de payer et se sont alors retrouvés devant le tribunal correctionnel.

Parmi eux, le député provincial André Denis qui, aujourd’hui est plus que satisfait du recours avorté par le parquet général liégeois. "À l’époque, j’ai refusé de payer. En effet, je n’avais pas fait partie de ces comités et il était absurde de me reprocher leur fonctionnement pour le seul fait qu’en tant qu’administrateur, j’avais voté la désignation de leurs membres", explique le député provincial liégeois.

"Mon refus me valut, avec d’autres, d’être cité devant le Tribunal correctionnel, le parquet réclamant ma condamnation pour prise d’intérêt et détournement. Le 19 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Liège a prononcé un jugement d’acquittement soigneusement motivé".

Bérézina

Mais la satisfaction fut de courte durée puisque le parquet fit appel de ce jugement. "Le 9 septembre 2021, la Cour d’appel de Liège, en motivant soigneusement sa décision, confirmait l’acquittement. Mais l’acharnement ne s’arrêta pas là. Le Parquet Général signa un pourvoi en cassation, son argumentation était à ce point solide qu’en quelques semaines à peine, la Cour de cassation pouvait rejeter le pourvoi".

C’est décision marque donc le point final judiciaire pour André Denis qui ne peut s’empêcher de jeter un regard en arrière… "Cinq années d’acharnement, de mises en cause, d’atteintes à l’honneur et à la réputation, de dizaines d’articles dans les journaux, d’innombrables commentaires pour en arriver là : le dossier était vide. Comment, pendant tant d’années, peut-on faire tant de mal en refusant de voir l’évidence ? Je tourne la page sans amertume mais j’avoue ne pas comprendre les ressorts conduisant à une telle Bérézina".