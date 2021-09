La cour d’appel de Liège a rendu un arrêt longuement motivé dans le dossier Publifin dans lequel elle a acquitté les sept personnes qui étaient encore poursuivies devant la justice. Des trente-neuf membres des comités de secteur et du conseil d'administration de l'intercommunale Publifin qui faisaient l'objet d'une procédure judiciaire, ce sont les seuls qui n’ont pas payé de transaction pénale proposée par le parquet avant le début des poursuites pénales et qui leur aurait permis d’éviter de se retrouver sur les bancs des prévenus.

Du côté du MR, l’ancien député provincial, Georges Pire, André Denis, député provincial liégeois et l’ancien bourgmestre de Malmedy et le bourgmestre de Braives, Pol Guillaume étaient poursuivis. Du côté PS, sont poursuivis l’échevin de l’Enseignement à Liège, Pierre Stassart et Robert Botterman qui est l’ancien président du CPAS de Verviers. Catherine Maas, l’ancienne conseillère communale de Seraing, du groupe Ecolo étaient également poursuivis. Le parquet général leur reprochait une prise d'intérêt et des détournements de fonds publics commis par une personne exerçant une fonction publique.

Pour rappel, toute cette affaire a éclaté le 19 décembre 2016. L’échevin d’Olne, Cédric Halin, du cdH, a fait éclater le scandale. Depuis plus d’une trentaine de transactions ont été payées par les inculpés. L’intercommunale Publifin a réclamé le remboursement de près de 290.000 euros sur un peu plus d'un million d'euros nets perçus par les vingt-six membres des comités. Le tribunal correctionnel a acquitté les prévenus, mais le parquet a fait appel de cette décision. "Je n’étais pas dans le comité des rémunérations mais elles ont été proposées en fonction du code de la démocratie locale avec des critères objectifs", a expliqué Georges Pire lors d’une des audiences consacrées à cette affaire.

"C'était au management et aux présidents des comités de surveiller », a-t-il poursuivi. "Les poursuites, je pense qu’elles ne sont pas fondées en ce qui me concerne", a expliqué André Denis. "C’est pour cela que j’ai refusé de payer la transaction. On me demandait de reconnaitre les faits. Je considérais que je n’étais pas directement impliqué dans la création et encore moins dans la gestion des comités de secteur." Les prévenus ont estimé que c’est le management qui est responsable des décisions. "La manière de fonctionner de Publifin a toujours été particulière”, a souligné André Denis. “Quand on voit, ce qu’il sort. le management de Publifin, ce sont un peu des enfumeurs”. Le ministère public a estimé que des amendes et des confiscations par équivalent étaient nécessaires contrairement à des peines de prison. Il a requis des amendes entre 1.200 et 2.000 euros à multiplier par les décimes et des confiscations par équivalent pour apurer les 1.700.000 euros qu’il estime indûment versés.

La cour a estimé que les faits n’étaient pas établis à charge des prévenus. La cour a confirmé le jugement d'instance et a estimé que les prévenus n'avaient pas de responsabilité pénale dans les faits. Les magistrats d'appel, tout comme les magistrats d'instance ont acquitté les prévenus.