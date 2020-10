social Paraplégique, Olivier Delhaes a réussi à gravir le Mont Chauve en handbike.

À tout moment, la vie peut basculer. Personne n’est à l’abri. Olivier Delhaes en a été victime, malchance infinie à l’appui.

"J’étais para-commando et l’on effectuait des sauts en parachutes. Lors d’un d’entre eux, au sortir de l’avion, j’ai pris un collègue lancé à plus de 200 à l’heure sur le dos. Lorsque j’ai atterri, je n’ai plus su me relever. C’était en 2007."

Paraplégique depuis, le résident de Mortroux a subi une revalidation de 6 mois avant de reprendre le boulot… autrement. "De 2008 à 2016, je suis resté à l’armée dans une fonction administrative."