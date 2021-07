Depuis jeudi 22 juillet, les demandeurs d’asile du nouveau centre d’accueil à Spa côtoient une vingtaine de citoyens belges qui étaient à la recherche d’un logement temporaire suite aux inondations.

Le centre d’accueil temporaire, situé sur le site de l’ancien domaine de vacances Sol Cress, est ouvert depuis le 20 juillet dernier. Les bâtiments peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes - 47 y sont actuellement hébergées. La gestion du centre a été confiée, dans le cadre d’un marché public, à la société privée Svasta.

Suite aux inondations qui ont touché la région, Fedasil et Svasta ont en effet été sollicités pour offrir un hébergement temporaire à des personnes sinistrées - en particulier à des habitants de la commune voisine de Theux.

Situé sur les hauteurs, le site de Sol Cress n’a fort heureusement pas été fort impacté par les pluies et la montée des eaux. Il dispose de plusieurs bâtiments : les victimes des inondations sont logées dans un bâtiment séparé de celui des demandeurs d’asile. Au total, 44 lits sont ainsi mis à disposition des citoyens sinistrés. Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi a d’ailleurs rendu visite aux résidents ce lundi.

Si Fedasil et Svasta offrent le logement, les autres besoins et l’accompagnement sont organisés par les autorités communales. L’accueil des personnes sinistrées à Sol Cress est prévu au plus tard jusqu’à la fin du mois d’août.

Des réfugiés aussi touchés

Du côté d’Aywaille, le centre de la Croix-Rouge à Nonceveux a quant à lui été fort impacté par les inondations et partiellement évacué. Les résidents ont été transférés vers d’autres centres d’accueil.

Depuis plusieurs jours, de nombreux demandeurs d’asile viennent en aide aux habitants des régions sinistrées, que ce soit pour distribuer des dons ou pour aider au nettoyage des rues et des habitations. Quand la solidarité n’a pas de frontière…