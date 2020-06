Concept unique en Belgique : le Pop-Up Mills de Malmedy a réaménagé un espace vide en salle de spectacle 100 % "Covid Safe".

Il est 13 h en ce vendredi caniculaire lorsque l’on pénètre La Scène de Malmedy doté d’un système d’aération, de ventilation et de traitement de l’air assez bluffant. Les derniers coups de tournevis sur les projecteurs et autres échafaudages en pagaille se font d’ailleurs entendre dans cet espace de 3 000 mètres carrés avec des sens giratoires pour éviter de se croiser. Cette salle d’évènements d’une capacité de 3 000 spectateurs était inutilisée depuis mars dernier. Et pour éviter un gouffre encore plus important dans l’agenda culturel de cet été, le complexe cinéma MovieMills situé juste à côté - en association avec la régie publicitaire cinéma belge Brightfish - ont décidé de réaménager l’endroit pour permettre à 200 spectateurs de venir assister chaque soir à un spectacle, un film, un concert ou même un one-man-show assis confortablement dans des canapés espacés d’un mètre et demi.