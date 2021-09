Il est coutume de dire que l’histoire "officielle" est souvent écrite par ceux qui ont triomphé et non par les vaincus… Si l’égalité femmes-hommes est bien le résultat d’une lutte (toujours en cours), on comprendra aisément qu’au cours des siècles précédents, nombre de femmes ont été injustement placées dans l’ombre. Ces journées du matrimoine sont aussi une manière de leur rendre leurs droits. Preuve que le choix est pertinent : la multitude de visites proposées… en province de Liège, on ne dénombre pas moins de 125 activités. À découvrir durant tout ce week-end sans modération…

À Liège (centre-ville) on pourra s’arrêter dans plusieurs dizaines d’adresses, à commencer par l’église Saint-Jacques où la femme est omniprésente dans le décor. À ne pas manquer à Liège-centre toujours : ce circuit-rallye des femmes ardentes, qui démarre de la place Saint-Barthélemy, de 14 h à 15 h dimanche (départ toutes les 15 minutes pour 2 h de visite) et qui vous emmène à la rencontre de Léonie de Waha, Madeleine Mairlot, Mady Andrien, Thérèse Haze, les béguines…

À Liège encore et toujours, on retiendra que le musée de la Métallurgie et de l’Industrie propose cette exposition sur les femmes qui ont "fait" l’industrie. Et citons également le Musée des transports en commun qui met l’accent cette année sur ces transports "au féminin". Entre autres.

Hors de Liège, on citera la Chapelle Sainte-Anne à Beyne-Heusay et le majestueux cadre qui l’entoure (Ry-ponet), mais aussi le parc du château des Comtesses de Mercy-Argenteau à Visé, le mystérieux château de Petit-Spay à Trois-Ponts que l’on dit "riche de ses femmes" ou encore les lavoirs des blanchisseuses spadoises (circuit) et ces villas spadoises au nom de femmes…

Pour ceux qui aiment la nature et l’air frais, le circuit de la Croix des Fiancés figure aussi au programme cette année, sur l’entité de Malmedy (départ au niveau de la chapelle Fischach à la Baraque Michel, samedi et dimanche à 10 h et 14 h)…

Informations complètes sur le site officiel des journées : journeesdupatrimoine.be.