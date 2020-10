Hauts-Sarts Les mâts de 180 m de hauteur s’ajouteront à celui prévu à l’entreprise NRB, en zone 1.

Le parc d’activités économiques des Hauts-Sarts, situé entre Milmort et Hermée, sur les communes de Herstal et Oupeye, est le plus grand du genre en Wallonie… et d’ici peu, il sera aussi un des premiers à être dotés de plusieurs éoliennes. Déjà, un mât de 180 m de hauteur est programmé au niveau de l’entreprise NRB (les travaux préparatoires ont débuté), spécialisée dans l’informatique. L’objectif est notamment d’utiliser l’énergie pour refroidir les serveurs du data center de la société. Et aujourd’hui, quatre nouvelles éoliennes sont également programmées dans le zoning. Toujours en zone 1 et toujours avec Luminus à la manœuvre.

Voici quelques jours en effet, une réunion d’information était organisée afin de présenter le projet à la population. "Ce projet porte sur l’implantation de 4 nouvelles éoliennes sur et à proximité immédiate du parc d’activités économiques. Ces machines doivent produire