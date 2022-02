Mardi peu avant 18 heures, quatre hommes ont fait irruption dans un salon de coiffure situé rue Gallo Romaine à Herstal.

Les quatre gaillards n’étaient pas venus pour faire un brushing ou une colo puisque l’un d’entre eux tenait un couteau dans la main. L’homme a même tenté de frapper la commerçante avec son arme blanche. Heureusement la dame est parvenue à esquiver le coup, empêchant par là même les quatre voleurs de parvenir à leur fin.

Les quatre braqueurs ont immédiatement pris la fuite. Mais l’alerte a rapidement été donnée et les policiers de Herstal sont tout aussi rapidement intervenus. Ils ont ainsi interpellé deux des braqueurs présumés, un mineur d’âge et un autre jeune fraîchement majeur (il a 18 ans depuis deux mois). Les deux hommes ont été ramenés au commissariat et confrontés aux images des caméras de vidéosurveillance de l’établissement. Ils sont alors passés aux aveux.

Le jeune majeur qui n’était pas connu de la justice a été déféré au parquet de Liège, ce mercredi matin. Son dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre.