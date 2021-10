La zone de police de Liège dément certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant des faits qui se seraient produits dans le Carré. Ces informations font état "d'un soi-disant bilan de la semaine" au sein de ce haut-lieu festif liégeois: 3 personnes n'ont pas été retrouvées, 4 morts dont 2 meurtres, 100 bagarres et une dizaine de plaintes d’abus sexuels...

La police liégeoise affirme qu'il s'agit d'allégations! Et clarifie les choses de manière à rassurer la population et les personnes ayant l'habitude de fréquenter le Carré.

"La police a effectivement arrêté, il y a une dizaine de jours, trois suspects pour des faits d’enlèvements autour du Carré, comme relaté dans la presse. Toutes les victimes sont saines et sauves", assure-t-on.

Une personne y est décédée à l'angle de la rue des Dominicains, la semaine dernière. "De cause naturelle. Il n'y a eu aucun meurtre dans le Carré", insiste-t-on.

Par ailleurs, la zone de police de Liège indique avoir arrêté, mardi dernier, trois suspects comme étant les auteurs de coups de ciseaux sur deux personnes. "Si les blessures étaient sévères, les victimes sont saines et sauves", relève-t-on.

Et enfin, depuis le mois de septembre, la zone de police de Liège répertorie un seul fait d'abus sexuel pour lequel l'auteur a été intercepté.

Tout en clarifiant les choses, la police liégeoise reconnaît que les faits survenus ces derniers jours sont violents et qu'ils contribuent à augmenter le sentiment d’insécurité. Raison pour laquelle, elle a renforcé ses effectifs pour rassurer les fêtards et assurer l’ordre public. Des actions de contrôles et de sécurisation ont ainsi été menées le week-end dernier et seront répétées régulièrement.

Dans un lieu de fête comme le Carré, où effectivement il est possible de faire de mauvaises rencontres, la zone de police de Liège rappelle quelques conseils:

- Maîtrisez votre consommation d’alcool, elle vous rend vulnérable.

- Gardez vos consommations à vue d’œil en permanence afin d’éviter tout ajout de drogue.

- Veillez les uns sur les autres ! Ne laissez jamais un(e) pote en arrière, quittez le Carré ensemble.

- Privilégiez les transports en commun ou les taxis pour regagner votre domicile.

- Si vous êtes victime d’un fait, appelez le 101 et n’hésitez jamais à porter plainte.