Au conseil communal de Grâce-Hollogne, on a souvent entendu Maria Patti (conseillère communale indépendante) insister sur l'importance pour les familles de pouvoir disposer d'aires de jeu à proximité. Ce qui s'est effectivement d'autant plus démontré dans le contexte actuel de crise sanitaire puisque les forêts, les parcs et aires de jeu ont été, à un moment donné, les seules possibilités de délassement...

Les demandes des familles, ainsi souvent répercutées au conseil communal, ont finalement été entendues puisqu'il a été décidé d'ajouter une somme de 100 000 € au budget 2021 en vue de créer quatre plaines de jeu. Les terrains qui les accueilleront ont été désignés. Le cahier des charges en vue de la création de ces plaines pourrait être présenté lors du prochain conseil communal.