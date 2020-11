Il y a un an, la Ville de Herve lançait le "Budget participatif" avec pour objectifs de soutenir des initiatives locales et d’impliquer directement les citoyens et les associations dans le choix de l’affectation d’une partie du budget communal.

Pour sa première édition, 33 000 euros sont prévus pour réaliser les projets portés par les habitants, chacun pouvant bénéficier jusqu’à 12 000 euros. Au départ, 16 dossiers soutenus par des associations, des comités ou des regroupements de citoyens ont été rentrés. Ils ont été analysés par le Comité de suivi, composé majoritairement de citoyens mais également d’un représentant de chaque parti politique présent au conseil communal. Finalement, neuf d’entre eux ont été retenus et soumis au vote de la population.

Du 1er au 28 octobre, toute personne de plus de 18 ans domiciliée sur la commune a pu donner son avis et sélectionner le projet qu’elle souhaitait voir se réaliser. Le Comité de suivi a ensuite sélectionné parmi les six projets les plus plébiscités ceux qui bénéficieront d’une aide du budget participatif.

"Nous avons reçu près de 950 votes valides (sur 13 000 votants potentiels), soit un taux de participation de plus de 7 %, ce qui est très bien en termes de participation", se réjouit l’Échevin de la Participation citoyenne, Jean-Marc Monseur. "Après discussion, le Comité de suivi a décidé d’attribuer les 33 000 euros aux quatre premiers projets qui se détachent nettement des suivants en termes de voix", précise-t-il.

Quatre projets retenus

C’est ainsi que 8 500 euros vont être alloués pour l’achat d’un tuk-tuk pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se promener notamment sur le Ravel. Le Comité des Fêtes de Xhendelesse va recevoir 7 000 euros pour rénover les locaux de la salle Chapelier. L’école de Charneux va bénéficier d’une aide de 10 000 euros pour aménager son jardin collectif et pédagogique, tandis que le collectif de Grand-Rechain aura une enveloppe de 7 500 euros pour placer des enseignes lumineuses et cohérentes sur les bâtiments du village (écoles, hall omnisports, bibliothèque…) et baliser quatre nouvelles balades didactiques.

La réalisation de ces projets est prévue pour 2021.