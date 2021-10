Un peu partout en province de Liège, fantômes; vampires; sorcières et autres petits monstres seront à nouveau de sortie à l'occasion d'Halloween. Voici un aperçu, non exhaustif, d'activités et événements organisés près de chez vous:

- Spa: balade aux flambeaux à la découverte des légendes de la région, en compagnie d'un guide-conteur, le samedi 30 octobre. Départ de l'Office du tourisme à 16 h 45. Age conseillé dès 7 ans.

- Aywaille: jogging d'Halloween le 29 octobre (10 km). Ravito surprise et chapeau offert.

- Sprimont: train d'Halloween du CFS (Chemin de Fer de Sprimont- rue du Mierdy), le dimanche 31 octobre. Après votre voyage au cœur des abîmes, le retour se fera sous la forme d'une balade pédestre dans les rues de Damré. Accueil prévu à la salle du village. Dès 21 h et départs toutes les 30 minutes jusqu'à 23 h. Convois limités à 20 personnes.

- Sougné-Remouchamps: soirée de l'épouvante les 30 et 31 octobre, dès 19 h 30, au Centre récréatif.

- Welkenraedt: Cluedo géant spécial Halloween, le vendredi 29 octobre. Animations dès 5 ans. Départs toutes les 30 minutes, dès 18 h.

- Soumagne: Soum'Halloween (marché festif, animations, restauration et concours de déguisement), place de la Gare le dimanche 31 octobre, de 14 h 30 à 20 h 30.

- Château de Reinhardstein: promenade "fantomatique" pour toute la famille, avec nouveau parcours fléché, le dimanche 31 octobre. Dès 18 h 30 et départs toutes les 30 minutes jusqu'à 21 h.

- Burg-Reuland (salle Unitas): balade d'Halloween (3 km) avec bar zombie à mi-chemin. Fête d'Halloween après la balade.

- Château de Jehay: Nuit des sorcières le 29 octobre, dès 17 h. Château hanté le temps d'un soir avec balades contées et éclairées aux flambeaux, animations, théâtre de marionnettes, spectacles, concerts...

- Waremme: l'Insectarium spécialement décoré sur le thème d'Halloween du 25 octobre au 5 novembre.

- Waremme: 4e cortège Halloween du Tumulus, avec chasse aux bonbons et brûlage de la sorcière, le 29 octobre dès 16 h 30.

- Villers-le-Peuplier (Hannut): cortège Halloween le 31 octobre. Départ à 18 h 30 à la ferme du Pont pour les enfants jusque 7 ans et à 17 h 45 rue de Villers (après le pont du contournement) pour les plus grands de 8 à 12 ans.

- Liège: représentations spéciales Halloween au Musée Tchantchès, du mercredi 27 octobre au dimanche 7 novembre.

- Liège: Mystérieux voyage avec machines infernales; cabinet de curiosités et expériences étonnantes, du 30 octobre au 7 novembre, à la Maison de la Science.

- Liège: Nocturne des enfants, le jeudi 4 novembre, dans les coteaux de la Citadelle. Promenade contée, par la compagnie Sandra Proes, à la rencontre de personnages mystérieux. Dès 17 h 30 avec des départs toutes les 15 minutes.

- Liège: Nuit des Macrales au musée de la vie wallonne, le samedi 30 octobre. Balade contée, par la compagnie Sandra Proes, dans l'univers des vilains. Dès 17 h avec des départs toutes les 30 minutes.

- Seraing: soirée Halloween dans la salle voûtée du Val Saint-Lambert, le samedi 30 octobre dès 21 h 30, mêlant Live Band et Dj set dans une atmosphère démoniaque...

- Seraing: labyrinthe de l’horreur (déconseillé aux moins de 10 ans) au Théâtre de la Renaissance, le samedi 30 octobre de 17 h à 21 h. Mais aussi atelier bricolages, contes, démonstration de danse et stand de grimage.

- Flémalle: chasse au trésor d'Halloween au château d'Aigremont, le mardi 2 novembre.

- Ans: Cluedo géant spécial Halloween au fort de Lantin, le dimanche 31 octobre. Animations dès 5 ans. Départs toutes les 30 minutes, dès 18 h.

Plus d'informations sur les différents événements et pour réserver: https://www.liegetourisme.be/halloween-province-liege.html.