Politique Le CDH suggère la création d’un groupe de travail et des rencontres avec les Liégeois.

On ne cesse de l’entendre et on commence à le constater concrètement… la crise sanitaire, les périodes de confinement et l’arrêt forcé de nombreuses activités vont avoir un impact clair : la faillite de bon nombre d’indépendants. À Liège, cet été, on évoquait "modestement" 30 %… on n’ose plus aujourd’hui avancer de chiffre.

Ce lundi soir, c’est "l’après-covid" qui était en débat au conseil communal qui se déroulait par visioconférence. Précisément, c’est à la question "comment gérer les effets de cette crise pour de nombreux Liégeois ?", que certains ont tenté de répondre.

Le CDH a ainsi proposé une motion, "pour co-construire l’après-Covid, avec les Liégeois". Pour le groupe Humaniste en effet, c’est dès aujourd’hui qu’il faut se poser la question et, surtout, c’est en concertation directe avec la population que les réponses pertinentes doivent être trouvées. L’idée est donc de mettre sur pied un groupe de travail "composé de représentants de chaque groupe du conseil ainsi que d’un nombre égal de citoyens liégeois tirés au sort". Ce groupe serait alors chargé de rencontrer "des représentants de tous les secteurs impactés et de produire un rapport à l’attention du Collège"… En apportant des pistes d’aides aux secteurs impactés, tout en tirant des leçons de cette crise pour l’avenir.

